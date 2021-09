Finale del 5° concorso chitarristico internazionale Maurizio Biasini - ccimb

Il Concorso Chitarristico Internazionale Maurizio Biasini - cciMB tornerà a Bologna, città che ospitò la sua prima edizione nel 2011. Dedicato al fisico e chitarrista Maurizio Biasini, il concorso si mette come obiettivo di selezionare giovani chitarristi classici di talento e di contribuire allo sviluppo della loro carriera professionale. Nel corso degli anni, con edizioni a Basilea (Svizzera, 2013), San Francisco (Stati Uniti, 2016) e Parigi (Francia, 2018), il cciMB si è affermato come un importante concorso chitarristico internazionale, accompagnato anche quest'anno da un ricco programma di concerti.

Organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e il Conservatorio G.B. Martini, il concorso e il festival si svolgeranno in varie sedi della città con la finale al Teatro Comunale di Bologna il 2 ottobre alle 19:00.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...