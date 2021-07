Europei, Italia verso il titolo: maxi-schermi e visioni all'aperto, dove guardare la finale a Bologna

La finale degli Europei di domenica 11 luglio: un appuntamento imperdibile anche per chi di calcio non è appassionato. Tifare Italia (il match è contro l'Inghilterra) sarà ancora più bello in una delle location messe a disposizione per condividere una serata speciale sotto le stelle. Dove vedere la finale degli Europei? Piazza Maggiore, Piazza San Francesco, il Baraccano, Villa Angeletti, Lunetta Gamberini...

Ecco la guida con gli schermi presenti in città!

Piazza Maggiore: la finale sotto le stelle

Per la partita di domenica prossima entra in gioco una location magica: Piazza Maggiore! Il cinema in piazza lascia infatti spazio alla partita della finale contro l'Inghilterra. A introdurre il match ci saranno i giornalisti sportivi impegnati nella 'Repubblica delle idee'.

Lunetta Gamberini

Altra novità, anche la Lunetta arena (Lunetta Gamberini) potrà ospitare 750 tifosi per assistere il matche tifare Italia nel pieno rispetto delle regole di distanziamanto.

Piazza San Francesco

Domenica 11 lo spazio di "San Francesco di Sera" (e quindi la bellissima Piazza San Francesco) è dedicato allo sport con la proiezione della finale del Campionato europeo di calcio. Per far spazio alla nazionale è stata annullata la serata 'Contro lezione sulle italiane', una discussione sullo stereotipia patriarcale della figura femminile all'interno dellla storiografia occidentale.

Arena Puccini (DLF di via Serlio)

All'Arena Puccini (parco del DLF), dove era in programma la proiezione di 'Due', di Filippo Meneghetti (film che verrà rimandato) sarà tutto occupato dai 300 fortunati che si accaparreranno un posto (un numero necessariamente ridotto, a causa delle norme anti assembramento). Le prenotazioni, dovrebbero aprire ad ore, e per restare aggiornati si possono controllare i profili social dell'arena Puccini.

Giardino del Baraccano

Il giardino del Baraccano, al quartiere Santo Stefano, potrà ospitare fra le 300 e le 400 persone, con prenotazione online su eventbrite. Una cornice decisamente gradevole dentro le mura ma verde e fresca per godersi la "notte magica" colorata di azzurro.

Tifare azzurri a DumBO

Alle 19 un concerto jazz e alle 21 la finale degli Europei. Qui, in via Casarini, ci saranno ben tre schermi per tifare Italia domenica 11 luglio. Sarà possibile anche mangiare e bere.

La partita a Varignana: una finale fra i vigneti

Anche gli amanti della classica, infine, dovranno scendere a patti con la febbre per la nazionale. Il secondo appuntamento del 'Varignana music festival' organizzato da 'Musica insieme', in cui ad esibirsi sarà Giovanni Sollima, è infatti slittato a lunedì 12, sempre nella location dell'Anfiteatro sul lago, immerso fra i vigneti di Palazzo Varignana (Castel San Pietro Terme, Bologna). Una decisione che permetterà, "a chi aveva già acquistato il biglietto - spiegano da 'Musica insieme' - di non dover scegliere fra il concerto e la finale degli Europei".

Maxi-schermo al Parco di Villa Angeletti

Al Parco di Villa Angeletti (via de' Carracci) il primo maxi-schermo che vi segnalo, inserito nel contersto di BologninAlive, che è la rassegna di eventi non solo musicali che animerà l'estate con concerti, cinema, teatro, incontri, mercatini e street food. E in occasione degli Europei di Calcio 2021, BologninAlive si tinge di azzurro per tifare Italia seguendo tutte le partite della nostra nazionale, le semifinali e la finale da uno schermo gigante con dolby surround.

Doppia scelta al DLF: il maxischermo del Locomotiv e la visione più intima "sul retro"

Un'altra location per tifare Italia agli Europei? Al Parco del DLF c'è una doppia opazione! La prima è il maxischermo nel cuore del parco, esattamente di fianco ai tavoli del Bar Casetta Locomotiv (primo appuntamento, Italia-Turchia l'11 giugno 2021) mentre la curva più accanita potrà godere di una visione più intima della partita sul retro del Kinotto Bar Bologna dove ci sono sedie e fusti di birra a portata di mano: in questo caso chi prima arriva meglio alloggia (fino ad esaurimento posti) mentre per il maxischermo bisogna prenotare un tavolo mandando un messaggio whatsapp (dalle 9:00 alle 18:00) al numero 392 2823902.

Notti Magiche al Cà de' Mandorli

Vivere il cammino degli Azzurri a Euro 2021, in uno splendido parco, in compagnia di drink, birrette, cibo e musica d’ascolto. Pronti per le Notti Magiche del Ca de Mandorli? Si parte con Italia-Turchia, poi Italia-Svizzera, Italia-Galles e così via, fino alla coppa!

L'evento sarà regolato nel rispetto dei protocolli e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le sedute garantiranno il mantenimento del distanziamento interpersonale durante l’evento; all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea ad ogni partecipante, e nel caso in cui superi i 37.5°C verrà negato l’ingresso nel rispetto dei protocolli; ll’interno del parco sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Saranno installati diversi punti per la sanificazione delle mani cui i partecipanti saranno tenuti all’utilizzo in accesso e in uscita dal parco. Ingresso Gratuito.

Lo schermo al Pontelungo Summer Festival

Tutta l'avventura degli Azzurri in diretta su maxischermo dai Giardini Pontelungo (Via Agucchi 121) con prenotazione non necessaria (chi prima arriva meglio alloggia) e soprattutto a ingresso gratuito. Il contorno è gradevole anche per chi non è un grande tifoso.

In provincia

San Benedetto Val di Sambro: un maxi schermo sarà allestito in piazza a San Benedetto Val di Sambro, grazie alla collaborazione con l'ASD Valsambro e alcune attività locali, fischio di inizio ore 21:00. Il posizionamento dei posti a sedere e tutta la serata verrà gestita nel rispetto delle norme Covid.