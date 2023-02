Weekend dell'Arte in Pinacoteca e a Palazzo Pepoli Campogrande

Dal mese di febbraio 2023 la Pinacoteca Nazionale di Bologna inaugura un nuovo ciclo di attività per adulti e bambini, alla scoperta delle collezioni del museo. Ogni seconda domenica del mese le educatrici della società “Senza titolo” accolgono i bambini dai 6 agli 11 anni e i loro genitori per visite tematiche e laboratori, dedicati ogni volta a un diverso argomento. Si andrà alla ricerca dei suoni, degli odori e dei sapori dei dipinti, si scopriranno leggende mitologiche e gesta eroiche dei soggetti delle opere o si passeggerà tra le sale come aspiranti botanici alla ricerca di palme, gigli e rose nascosti fra le tele.

La quarta domenica di ogni mese è invece dedicata alle visite guidate per adulti, durante le quali si approfondirà un diverso periodo storico, dal Trecento al Settecento.

Infine, ogni terzo sabato del mese, sarà l’occasione per visitare la storica dimora di Palazzo Pepoli Campogrande con un percorso dedicato alla quadreria Zambeccari e ai bellissimi affreschi delle sale realizzati da artisti quali Giuseppe Maria Crespi, Donato Creti e Domenico Maria Canuti.

Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it, specificando nome e cognome di tutti i partecipanti.

Ecco il programma degli incontri:

DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 16.30

IN TUTTI I SENSI

Una calda pelliccia a contatto con la pelle, la melodia di un violino suonato da un angelo, un vaso di fiori profumati appena raccolti, un ricco banchetto di cibi prelibati, un paesaggio dettagliato che sembra osservato attraverso un cannocchiale. Le opere d'arte della Pinacoteca contengono molteplici stimoli che attivano e coinvolgono non solo la vista ma tutta la sfera sensoriale. Una visita animata per scoprire che anche i suoni, gli odori e i sapori possono essere dipinti e un laboratorio per realizzare un Imagier dedicato ai cinque sensi.

Visita e laboratorio

durata: 1 ora e 30 minuti

per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

DOMENICA 12 MARZO ORE 16.30

COLLEZIONARE STORIE

Le opere d'arte della Pinacoteca raccontano storie di ogni tipo: leggende mitologiche e gesta eroiche, episodi sacri e profani, fatti di cronaca e vicende familiari. Tra tutte queste storie le più avvincenti riguardano le vite dei santi, illustrate dagli artisti attraverso oggetti simbolici, abiti colorati o animali ricorrenti. Un percorso per ricostruire le vicende che hanno reso questi personaggi i protagonisti indiscussi della storia dell'arte e un laboratorio per realizzare una personale collezione di oggetti che racconta qualcosa di noi e della nostra storia.

Visita e laboratorio

durata: 1 ora e 30 minuti

per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

DOMENICA 16 APRILE ORE 16.30

CACCIA AI DETTAGLI

Una piccola veduta sullo sfondo di una grande tela, una cornice d’oro riccamente decorata, un dettaglio

nascosto che ci svela segreti e retroscena inaspettati. I dipinti conservati nella Pinacoteca di Bologna saranno oggetto di una attenta osservazione che permetterà di scoprire come le narrazioni più appassionanti si possano celare anche fra gli interstizi e le pieghe più nascoste. Nella fase di laboratorio i

partecipanti realizzeranno una galleria fotografica dedicata ai particolari più sorprendenti per costruire

nuove narrazioni e per comprendere come a volte i dettagli possano davvero fare la differenza.

Visita e laboratorio

durata: 1 ora e 30 minuti

per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

DOMENICA 14 MAGGIO ORE 16.30

QUANDO LE PAROLE NON BASTANO

Quando le parole non bastano per descrivere emozioni, sentimenti o stati d'animo, il corpo si serve di

una gestualità che completa e sottolinea il significato delle parole chiarificando i concetti e aggiungendo

sfumature emotive. Anche gli artisti, per animare i personaggi delle loro opere, hanno da sempre utilizzato un vero e proprio dizionario illustrato dei gesti: benedicenti, indicativi, accoglienti, respingenti e tanti altri ancora. Un percorso tra i movimenti e le pose e dei protagonisti delle opere della Pinacoteca per ricostruire rapporti, dialoghi e intenzioni dentro e fuori dal quadro e un laboratorio per ricreare, attraverso l'uso del corpo, un catalogo dei gesti di ieri e di oggi.

Visita e laboratorio

durata: 1 ora e 30 minuti

per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

DOMENICA 11 GIUGNO ORE 16.30

E SE FOSSIMO IN UN GIARDINO BOTANICO?

Ulivi, querce, palme, gigli, rose...Le opere e i dipinti della Pinacoteca sono dei veri e propri erbari simbolici da attraversare, scoprire e riconoscere. Passeggiando tra le sale come degli aspiranti botanici muniti di spirito di osservazione, matita e taccuino, i partecipanti raccoglieranno le varietà di piante e di fiori incontrate sul sentiero per realizzare, nella fase di laboratorio, uno speciale erbario dedicato all’arte.

Visita e laboratorio

durata: 1 ora e 30 minuti

per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

APPROFONDIMENTI TEMATICI PER ADULTI IN PINACOTECA

DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 16.30

IL TRECENTO A BOLOGNA

Un percorso nelle sale del Trecento della collezione permanente della Pinacoteca per approfondire come le influenze nordiche e i contributi innovativi di artisti di altre regioni abbiano condizionato la produzione dei pittori bolognesi. Tra le opere presentate, particolare attenzione sarà dedicata al polittico di Giotto, capolavoro indiscusso che ha segnato profondamente l'arte di questo periodo.

Approfondimento

durata: 1 ora e 15 minuti

Max 25 persone

DOMENICA 23 APRILE ORE 16.30

LA STAGIONE DEL RINASCIMENTO A BOLOGNA

Il nuovo allestimento delle sale del Quattrocento e del Cinquecento ripercorre i due secoli della stagione

del Rinascimento a Bologna una storia che, dal punto di vista artistico, appare frammentata e parziale a

causa delle distruzioni di alcuni luoghi simbolo del periodo come la Cappella Garganelli in San Pietro e

il palazzo della famiglia Bentivoglio. Durante il percorso si analizzeranno le opere dei principali protagonisti del periodo: Francesco Francia e Amico Aspertini, i ferraresi Ercole de’ Roberti e Francesco del Cossa, Raffaello e Parmigianino.

Approfondimento

durata: 1 ora e 15 minuti

Max 25 persone

DOMENICA 28 MAGGIO ORE 16.30

L’ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI E LA CONTRORIFORMA A BOLOGNA

Un percorso di approfondimento dedicato ai protagonisti del Cinquecento bolognese tra i quali spiccano Ludovico, Agostino e Annibale Carracci, fondatori dell'Accademia degli Incamminati e promotori di una riforma radicale della pittura incentrata sul naturalismo e sullo studio dal vero. Il percorso nelle sale della Pinacoteca sarà inoltre accompagnato da letture tratte dal Discorso intorno alle immagini sacre e profane del cardinal Gabriele Paleotti.

Approfondimento

durata: 1 ora e 15 minuti

Max 25 persone

DOMENICA 25 GIUGNO ORE 16.30

L’ARTE A BOLOGNA DA GUIDO RENI A DONATO CRETI

Un percorso di approfondimento che parte dal ritratto di Guido Reni il “il Divino” eseguito dall'allievo

Simone Cantarini ad arriva fino alle grandi opere del maestro, come il Sansone vittorioso e la famosa Pala

della Peste. Le opere di altri importanti artisti presenti nelle sale del Barocco, come Guercino e Donato

Creti, saranno inoltre presentate attraverso letture tratte da Felsina pittrice, vite de pittori bolognesi di Carlo

Cesare Malvasia.

Approfondimento

durata: 1 ora e 15 minuti

Max 25 persone

APPROFONDIMENTI PER ADULTI A PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE

DATE:

sabato 18 febbraio ore 16.30

sabato 18 marzo ore 16.30

sabato 15 aprile ore 16.30

sabato 20 maggio ore 16.30

sabato 17 giugno ore 16:30

UNO SCRIGNO DIPINTO

Un percorso di approfondimento dedicato alla quadreria Zambeccari e agli affreschi eseguiti nelle sale

della storica dimora di Palazzo Pepoli Campogrande, alla scoperta degli artisti che hanno celebrato la

famiglia bolognese dei Pepoli quali Giuseppe Maria Crespi, Donato Creti e Domenico Maria Canuti.

Approfondimento

durata: 1 ora e 15 minuti

Max 25 persone