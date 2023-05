"I fine settimana dell'arte": visite e laboratori per grandi e bambini

Ogni seconda domenica del mese le educatrici della società “Senza titolo” accolgono i bambini dai 6 agli 11 anni e i loro genitori per visite tematiche e laboratori, dedicati ogni volta a un diverso argomento. Si andrà alla ricerca dei suoni, degli odori e dei sapori dei dipinti, si scopriranno leggende mitologiche e gesta eroiche dei soggetti delle opere o si passeggerà tra le sale come aspiranti botanici alla ricerca di palme, gigli e rose nascosti fra le tele.

La quarta domenica di ogni mese è invece dedicata alle visite guidate per adulti, durante le quali si approfondirà un diverso periodo storico, dal Trecento al Settecento.

Infine, ogni terzo sabato del mese, sarà l’occasione per visitare la storica dimora di Palazzo Pepoli Campogrande con un percorso dedicato alla quadreria Zambeccari e ai bellissimi affreschi delle sale realizzati da artisti quali Giuseppe Maria Crespi, Donato Creti e Domenico Maria Canuti.

Per maggiori informazioni: https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/ Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it specificando nome e cognome di tutti i partecipanti.Le prenotazioni si chiudono il giorno precedente l’evento.

Domenica 14 maggio ore 16.30

"QUANDO LE PAROLE NON BASTANO": per descrivere emozioni, sentimenti o stati d'animo, il corpo si serve di una gestualità che completa e sottolinea il significato delle parole chiarificando i concetti e aggiungendo sfumature emotive. Anche gli artisti, per animare i personaggi delle loro opere, hanno da sempre utilizzato un vero e proprio dizionario illustrato dei gesti: benedicenti, indicativi, accoglienti, respingenti e tanti altri ancora. Un percorso tra i movimenti e le pose e dei protagonisti delle opere della Pinacoteca per ricostruire rapporti, dialoghi e intenzioni dentro e fuori dal quadro e un laboratorio per ricreare, attraverso l'uso del corpo, un catalogo dei gesti di ieri e di oggi.

Visita e laboratorio durata: 1 ora e 30 minuti. Per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)