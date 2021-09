Finger Food Festival torna al parco della Zucca

Dal 23 al 26 settembre al Parco della Zucca torna il Finger Food Festival. Street food, birre artigianali e selezioni musicali.

Con l’autunno torna puntuale a Bologna il Finger Food Festival, la rassegna dedicata a tutti gli amanti dei piatti delle tradizioni regionali. Ad attendere i buongustai una grande festa lunga quattro giorni, dove le protagoniste saranno ancora una volta le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali.

Quest’anno l’organizzazione allestirà inoltre, in collaborazione con l’AUSL, un punto vaccinale a cui si potrà accedere senza prenotazione negli orari di apertura del festival. Un’opportunità in più, dunque, per chi non ha ancora avuto modo di fare il vaccino anti covid.

Gli arrosticini abruzzesi, le olive ascolane, gli hamburger di chianina, i pani ca’ meusa e le arancine palermitane, la mozzarella di bufala campana, bombette e burrate pugliesi: ecco alcuni dei protagonisti che per 4 giorni accompagneranno i visitatori nel viaggio di profumi e di sapori del Finger Food Festival.

Non mancheranno nemmeno i piatti delle cucine internazionali come l’asado argentino o i piatti thailandesi, né quelli vegani grazie ad un truck appositamente dedicato. E come sempre tanta buona birra per accompagnare le degustazioni.

Naturalmente il Finger Food Festival si svolgerà in osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia sanitaria per la zona bianca, in modo da garantire a tutti i visitatori di partecipare in totale sicurezza. Per questo motivo come lo scorso anno non sono previsti concerti e spazi per ballare, in modo da evitare i rischi di assembramento.

Ma non mancherà la buona musica che ha sempre caratterizzato la rassegna, perché tutti i visitatori per l’intera durata della manifestazione potranno ascoltare comodamente seduti e distanziati le playlist degli storici dj di Estragon Club: Dj Mingo, Dj Pravda e lo spagnolo Dj Lord Sassafras.

Orari d'apertura:

Giovedì 23/09: dalle 19.00 alle 23.00

Venerdì 24/09: dalle 19.00 alle 24.00

Sabato 25/09: dalle 12.00 alle 24.00

Domenica 26/09: dalle 12.00 alle 23.00

Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare la pagina FB “Finger Food Festival” e l’evento “Finger Food Festival Bologna” – fingerfoodfestival@gmail.com

ECCELLENZE GASTRONOMICHE PRESENTI:

Toscana: hamburger di chianina, bistecche alla fiorentina, rosticciana, grigliate miste

Emilia Romagna: gnocco fritto, tigelle, fritto misto di pesce dell’Adriatico, Porta Pazienza, gelateria

Marche: olive ascolane, olive tartufate, fiori di zucca fritti

Puglia: orecchiette, burrate, pasticciotto, bombette della valle d’Itria, panzerotto, puccia col polpo, puccia atlantica, puccia dello Stretto

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto

Umbria: Birra del Borgo

Abruzzo: arrosticini

Campania: mozzarella di bufala, pizza, cuoppo, pizza fritta, verdure pastellate

Sicilia: pane ca’ meusa, arancine, cannoli, stigghiola, sfinge di San Giuseppe, panelle

Dal Mondo: paella, churros, tacos messicani, carni argentine, thai food, truck vegano

