Fiorella Iacono in mostra: "Lo stato delle cose"

FIORELLA IACONO - LO STATO DELLE COSE

Inaugurazione sabato 25 ottobre 2022 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al sabato 12 novembre, mar-sab, 17-20.

Ingresso gratuito, oppure su appuntamento.

Lo stato delle cose significa, in questo mio ultimo lavoro, lo stato delle cose della Natura e della mia ricerca fotografica. Se fino ad ora le mie immagini presentavano spesso luoghi incontaminati e ancestrali ora ho voluto documentare i punti di rottura sui quali siamo inevitabilmente costretti a ragionare. Ecco dunque il significato degli schermi artificiali sui quali la Natura è solamente dipinta e gli scenari dove gli esseri viventi divengono macchie nel paesaggio, spettatori assorti. La visione dell'ambiente è sfuocata al di là di vetri appannati, il ghiaccio coperto da un velo bianco artificiale, Narciso, nella mia poetica fotografica , a forza di guardarsi sprofonda nella terra, ne viene quasi assorbito in una sorta di invocazione/preghiera, chiede perdono per il peccato di “Hybris”. La fotografia diviene un mezzo per pensare allo stato delle cose attraverso la decodificazione di valori ed aspetti simbolici a cui le immagini alludono.