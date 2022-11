Fiori in-canto, omaggio a Maria Callas - arte floreale in mostra

Il Garden Club Camilla Malvasia presenta in mostra una forma d'arte che si esprime con una modalità inconsueta o quantomeno infrequente (proposta solo una volta all’anno e, a Bologna, unicamente da questa associazione no profit) l’arte floreale. Reinterpretata secondo i canoni dell'attualità, che esigono rigore ecosistemico e attenzione alle questioni sociali.

I fiori incarnano la sublimazione del bello e della natura e allo stesso tempo la loro caducità. Parabola simbolica e ammonimento sulle sorti odierne del vivente. Un messaggio che viene rafforzato utilizzando materiali riciclabili e compostabili.

Sono anche rappresentati come sfera femminile, e anche su questo la mostra interviene unendosi, con il segnale eloquente delle scarpette rosse, alla denuncia della situazione drammatica di quotidiano oltraggio e violenza sulle donne.

Scenografie floreali di grande spettacolarità ideate e realizzate dal Garden Club, che ha già offerto numerose prove di maestria nell'arte floreale (l'ultima nel '21 nel portico dell'Archiginnasio https://www.gardenclubbologna.it/gallery/ ).



In questa occasione è stata scelta una scala ampia, teatrale, per avvolgere i visitatori nell'atmosfera della rappresentazione. Nell’imminente centenario della nascita, rende omaggio a Maria Callas con scenografie floreali ispirate a personaggi dell'opera lirica portati in scena dall'artista. Le maestre decoratrici hanno scelto, tra le tante interpretate dalla cantante, le figure di quattro donne da cui si sentivano ispirate e, per le complesse implicazioni etiche di genere, coinvolte. Con le allieve della scuola Siaf di decorazione occidentale e della scuola Ohara di ikebana, hanno realizzato le istallazioni in mostra. Quattro donne icone del melodramma, di cui Maria Callas ha scolpito la personalità.

Cio-Cio-San, nella tragedia giapponese Madama Butterfly di Giacomo Puccini, celebrata attraverso il linguaggio ikebana.

Violetta, la fatale Traviata di Giuseppe Verdi, evocata nei fasti di una rutilante tavola imbandita.

Carmen, la zingara passionale di Georges Bizet, interpretata con spirito contemporaneo da volute fiammeggianti di fiori.



Per info www.gardenclubbologna.it/