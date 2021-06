A San Giovanni in Persiceto torna l’antichissima “Fîra di Âi” (dell'aglio!)

Orario non disponibile

San Giovanni in Persiceto

A San Giovanni in Persiceto, dal 24 al 27 giugno 2021, torna l’antichissima “Fîra di Âi”. Una manifestazione che, nel cuore dei Persicetani, occupa da sempre un posto speciale. E che quest’anno, al termine di quattordici, lunghi mesi di emergenza sanitaria, economica e sociale, somiglia molto ad una vera e propria ripartenza.

É la “Fîra di Âi”, o “Fiera dell’aglio”, che dal 24 al 27 giugno 2021 animerà il centro storico di San Giovanni in Persiceto, onorando - in piena sicurezza - un’antichissima tradizione locale e contadina che fa risalire le sue origini al 1772, quando i Persicetani scelsero proprio il 24 giugno per organizzare la fiera estiva di merci e bestiame.

Una data particolarmente evocativa, quella del 24 giugno, che teneva (e tiene) insieme sacro e sacrilego: da un lato, infatti, la natività di San Giovanni Battista, dall’altro la famigerata notte delle streghe. Così, a più di due secoli di distanza, la “Fîra di Âi”, non a caso dedicata all’ortaggio che più di ogni altro identifica lotta al malefico - alle streghe, per maggior precisione - e proprietà di cura, si conferma appuntamento attesissimo, grazie anche alla puntuale organizzazione di Comune di San Giovanni in Persiceto, Associazione Carnevale Persiceto e L’Accento Srl, col sostegno di Confcommercio Ascom Bologna.

Tradizione secolare, promozione della rete commerciale e di servizio, marketing del territorio (anche in chiave turistica) e una ritrovata socialità: questi gli ingredienti di una “Fîra di Âi” che, anche in un anno certamente complicato come il 2021, promette di essere un grande successo con la sua ricca offerta commerciale ed un ampio carnet di spettacoli, intrattenimenti, mercati, giochi e street food, adatto ad un pubblico di tutte le età.