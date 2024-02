Firmacopie del romanzo di Barbara Perucca "La distanza del cuore"

La scrittrice fiorentina Barbara Perucca, firma le copie del suo secondo romanzo, La distanza del cuore - Edizioni Helicon il 25 febbraio 2024 alla Mondadori Vialarga in Via Larga 10 a Bologna dalle ore 11 alle ore 19.

Il suo secondo libro è stato pubblicato a maggio 2023 e ha vinto il premio letterario Special Best Montefiore 2023.

Il suo primo romanzo, Non voglio ammettere che ti amo - Edizioni Helicon, non collegato al suo secondo, è uscito nel 2016 e adesso è alla terza edizione, due premi letterari.

L'autrice ha presentato il secondo libro da Libraccio a Firenze, a LibrExpo a Livorno, al Salone di Torino nello stand della Regione Toscana, alla Feltrinelli di Torino ... Diversi firmacopie nelle Mondadori di Firenze (I Gigli), Sarzana, Castiglione della Pescaia, Grosseto e ultima Roma in piazza Cola di Rienzo il 21 gennaio 2024.

Ha fatto anche un evento nel calendario off dell'Eredità delle donne nella giornata contro la violenza sulle donne perchè il romanzo affronta anche il tema della violenza di genere.

Un romanzo per tutti (genere narrativa mainstream), senza eccessi di nessun tipo, storia di fantasia (non era autobiografico nemmeno il suo primo libro) ambientata per metà in India dove Barbara Perucca è stata nel 2017.

Tanti personaggi e pirandellianamente tanti colpi di scena. Tematiche dai matrimoni interreligiosi allo Ius Soli, dall'Islam a un personaggio gay, da una storia nella storia tra teenager alla violenza di genere e il ruolo della donna dalla famiglia alla società.

Tanti personaggi da scoprire nel corso della narrazione. La vicenda si svolge in parte anche a New York e in Belgio.

Una lettura scorrevole in Garamond 13 con tanti messaggi importanti veicolati attraverso le vite e le vicende dei vari personaggi, per costruire un mondo migliore dove la vera distanza tra le persone sia solo quella del cuore.

Un libro contro ogni razzismo, sessismo, omofobia, islamofobia, xenofobia ...

Questo l'incipit: Cristina è sposata con Claudio da quattro mesi.

Mattia, l’amico del cuore di Cristina, è stato il loro testimone di nozze.

La festa di compleanno della nuova ragazza di Mattia, l’addio al celibato di un collega di lavoro di Claudio e

un viaggio in India: niente sarà più come prima.





"Cristina, questa è la vita, ma se non ti butti, se non rischi e se non provi, non vivrai mai davvero."