"First date" - il musical

Quante volte a un primo appuntamento ci siamo lasciati ingannare dalle prime impressioni?

Dare una seconda chance non costa nulla, ma a volte potrebbe cambiarci la vita.

Una coppia alle prese con gli imbarazzi, le gaffe, le tenerezze di un primo appuntamento in una sfavillante New York dalle mille opportunità!

A distanza di 2 anni, la Compagnia Teatrale Semitony è orgogliosa di tornare in scena con il musical rivelazione di Broadway che ha segnato l'inizio della sua avventura teatrale.



compagnia.semitony@gmail.com