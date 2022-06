Fiume diVino: musica e giovialità

Orario non disponibile

Dal 17 al 18 giugno "Fiume diVino". Due giorni di musica e giovialità, appuntamento fisso in vallata dal lontano 2001.

Programma:

Venerdì 17 giugno Headliner della serata gli IRON MAIS la più celebre Cow Punk band del panorama musicale italiano, in uno stile che amalgama Folk, Bluegrass, Country e incisi Western. Dopo aver stupito ed entusiasmato i giudici e il pubblico a X FACTOR con il loro “Rock Agricolo”, gli IRON MAIS sono pronti per conquistare il palco bucolico di Fiume diVino i country, folk e rock, avvolta nella loro immancabile ironia. Aprirà la serata, nel wine stage, La Piccola Orchestra Ochtopus con le loro sonorità gipsy e klezmer, una musica da balera, con richiami balcanici e gaiezza popolare, indicata per il ballo e il buon umore. A seguire djset di Max Vasselli fino a notte fonda.

Sabato 18 Giugno, alle ore 22,30, i MOKA CLUB. oltre vent'anni di carriera per la band Romagnola che faranno ballare tutti con i loro classici degli anni'70 e '80 creando una forte energia ed un coinvolgimento del pubblico all’interno dello show. Si esibiranno in apertura nel wine stage i Paddy Rovers che ci porteranno un po’ di Irlanda, a chiudere la serata DJ Niki per continuare i festeggiamenti.

Oltre alla musica sarà il vino l’altro protagonista indiscusso delle due serate. Una selezione di vini, rigorosamente provenienti da cantine locali. Una scelta che profuma di Romagna, bianchi rossi fermi frizzanti, con il Sangiovese a fare da assoluto protagonista. Ricordiamo inoltre che gli stand gastronomici saranno attivi venerdì e sabato a partire dalle ore 19 con un menù tutto del territorio con materie prime acquistate, per la maggior parte da produttori locali.

Fiume diVino è per tutti, anche per i bambini. Per loro, sempre a partire dalle ore 19, spettacoli e laboratori.

Per le due serate sarà attivo il servizio navetta gratuito, (partenza da Imola, parcheggio della Bocciofila e varie fermate in vallata) a supporto del basso impatto ambientale e della guida responsabile.

Gli ingredienti per trascorrere due serate fresche e poetiche tra musica e vino in uno scenario incantevole ci sono tutti, non vi resta che venire a Fontanelice!