Foglie di famiglia - laboratorio di disegno all'orto botanico con l'illustratrice Anna Paolini

VISITA GUIDATA E LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE CON L'ILLUSTRATRICE ANNA PAOLINI.



Nell'ambito della manifestazione e con co-finanziamento di Bologna Estate, le GUIDE D'ARTE presentano:



Una visita guidata per famiglie all'Orto Botanico di Bologna, dove verrà raccontata la sua storia, la sua evoluzione dal XVI secolo ad oggi. Passeggiando nel verde di questo “giardino delle delizie” scopriremo i suoi alberi ornamentali, le serre, le sue piante officinali e il laghetto con vegetazione naturale.

La visita a questo museo all'aperto sarà poi seguita da un workshop curato dall'illustratrice @Anna Paolini che insegnerà ai bimbi e ai genitori a disegnare le foglie raccolte durante il cammino, lasciando libera la fantasia e creando l'occasione per un modo più attento e intimo di vivere la natura nei suoi spazi in città. Seduti su un prato, fra i colori della natura e la magia delle creazione, lasceremo che il tempo rallenti, perché la Natura non ha fretta.

L'intento del racconto nel parco e del workshop è infatti quello di educare alla bellezza e all'importanza della salvaguardia non solo di questi spazi verdi, ma anche della ricchezza storica e umana che essi trasmettono. L'osservazione della natura si fa quindi ricordo attraverso il disegno, divenendo un momento di condivisione, di esperienza, di legame familiare e con la città.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- POSTI LIMITATI

Data:

12 Settembre

03 Ottobre

Orario: 10.00

Ritrovo: ingresso dell’Orto Botanico- Via Irnerio, 42

Durata: tre ore

Contributo (da corrispondere in loco alla guida): 10€ a persona







info@guidedarte.com o whatsapp 3683299994

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...