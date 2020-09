Follow the Angel: camminata performativa al Parco dell’Abbazia di Monteveglio fissata per il 26 – 27 settembre 2020

Follow the Angel è un progetto di arti performative lungo il cammino d’interesse storico-naturalistico della Piccola Cassia. La prima tappa di questo progetto si terrà nei suggestivi scenari dal Parco dell’Abbazia di Monteveglio con vedute mozzafiato sui calanchi dell’Appennino bolognese. Il performer Nicola Pianzola, come gli antichi pellegrini, compirà un lento cammino, indossando delle grandi ali di metallo, opera dell’artista contemporanea Nicoletta Casali. L’azione performativa itinerante avverrà in due momenti della giornata: il primo movimento avrà luogo all’alba, mentre il secondo inizierà nel tardo pomeriggio e andrà verso il tramonto. Due momenti che portano dal buio alla luce e viceversa, simboleggiando il cammino eterno dell’uomo, il ciclo della vita.

Il pesante fardello portato dal performer gli impedisce di elevarsi e lo tiene ancorato al mondo terreno. Un elegante angelo caduto, che vaga per i sentieri del parco alla ricerca di una via smarrita, quella che riconnette l’uomo alla natura, al silenzio.

I partecipanti alle camminate performative sono invitati a seguire parte del percorso di questo angelo contemporaneo ad un ritmo lento, in silenzio, in ascolto dell’ambiente che li circonda, liberi di lasciarsi ispirare dal luogo che attraversano, dai suoni, gli odori, i colori.

L’obiettivo del progetto è quello di connettere l’arte contemporanea al paesaggio naturale, contribuendo a svelare luoghi nascosti ed allo stesso tempo preziosi del territorio, invitando chi partecipa all’evento, a riscoprire il ritmo della natura.

Il luogo di partenza per le quattro camminate performative è l’ingresso dell’antico Borgo dell’Abbazia di Monteveglio, gli orari di ritrovo sono rispettivamente le 7.00 e le 17.00 entrambi i giorni. La partecipazione è gratuita ed è obbligatorio registrarsi inviando il proprio nominativo completo di recapito telefonico a info@instabilivaganti.com

I partecipanti riceveranno conferma di partecipazione completa d’istruzioni da seguire per la camminata. In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati al week end successivo. Si raccomandano abiti comodi e scarpe adatte a escursioni su terreni boschivi.

Follow the Angel è realizzato con il sostegno della Regione Emilia – Romagna e del Comune di Bologna, nell'ambito di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica, con il patrocinio del Comune di Valsamoggia e in collaborazione con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale.

PROGRAMMA

26 settembre 2020

Follow the Angel – Primo movimento: L’Alba

Orario di ritrovo: 07.00

Luogo di ritrovo: Ingresso dell’antico borgo dell’Abbazia di Santa Maria Assunta, Via S.

Rocco, 40053 Monteveglio BO

Durata stimata della camminata: circa 2h.

Follow the Angel – Secondo movimento: Il tramonto

Orario di ritrovo: 17.00

Durata stimata della camminata: circa 2h.

27 settembre 2020

Follow the Angel – Primo movimento: L’Alba

Orario di ritrovo: 07.00

Durata stimata della camminata: circa 2h.

Follow the Angel – Secondo movimento: Il tramonto

Orario di ritrovo: 17.00

Durata stimata della camminata: circa 2h.