Fondazione Carlo Gajani presenta: #black&white di Audrey Coïaniz (Basmati video)

Nell'ambito di ART CITY Bologna 2023 in occasione di ARTEFIERA, la Fondazione Carlo Gajani presenta #BLACK&WHITE, mostra personale di Audrey Coïaniz del duo BASMATI VIDEO, curata da Luca Monaco e Giuseppe Virelli. All’interno degli spazi della Fondazione, l’artista ha elaborato una esposizione site-specific divisa in due momenti: l’una incentrata su delle opere pittoriche di matrice astratta-informale che si rifanno ai lavori giovanili dell’artista bolognese; l’altra su una video-scultura realizzata con tessuti leggerissimi e trasparenti attraversata da immagini grafiche-geometriche elaborate al computer che dialogano a distanza con il periodo Pop di Gajani. L’idea è quella d’immergere idealmente lo spettatore all’interno di un vortice spazio-temporale in cui dipinti e disegni digitali “ispirati” all’artista bolognese fluttuano sospesi tra realtà e virtualità.



Sound designer Filippo Bonelli



NOTE SU AUDREY COÏANIZ

Audrey Coi?aniz e? nata a l’Isola de La Re?union nel 1978, vive e lavora tra Bologna e Marsiglia. Si e? diplomata all’ESBAM di Mareille-Luminy con una specializzazione in Architettura e disegno dello spazio. In qualità di artista visuale, sviluppa una ricerca sui concetti intercorrenti tra corpo, spazio e movimento, realizzando opere di video-animazione digitale, live performance, installazioni. Ha partecipato a numerosi festival notori in Europa con screening e live performance e ha esposto in gallerie e museo internazionale.



INFORMAZIONI UTILI



TITOLO: #BLACK&WHITE

A CURA DI: Luca Monaco e Giuseppe Virelli

PREVIEW PER LA STAMPA: Mercoledì 1 febbraio 2023, alle ore 16:30

INAUGURAZIONE: Mercoledì 1 febbraio 2023, dalle ore 16:30 alle ore 20:00

DOVE: Fondazione Carlo Gajani, Via de' Castagnoli 14, Bologna

QUANDO: Dal 1 al 5 febbraio 2023



ORARI: da mercoledì 1 a venerdì 3 febbraio ore 16:30 - 20:00

Sabato 4 febbraio 2023 ore 16.30-24.00

Domenica 5 febbraio 2023 ore 16.30-20.00



ACCESSO LIBERO