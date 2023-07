Food&Friends è aperitivo, musica, laboratori e convivialità in Piazza dei Colori!

Da luglio a settembre, ogni venerdì e sabato dalle 18:00 l’Associazione Dadamà vi aspetta davanti alla sua sede (al civico 18), per passare del tempo di qualità insieme, bere qualcosa in compagnia e ascoltare buona musica. Ma non solo! Tanti laboratori artistici e creativi, mercatini vintage e di scambio, contest di street art, graffiti, spazio giochi per i più piccoli!

Ecco tutti gli appuntamenti:

14-15 luglio

18-19 luglio * punto food durante il Festival Bollicine

20-22 luglio * punto food durante il Festival Fuori dagli Schermi Di Periferie

26 luglio * Serata raccolta fondi per l’alluvione in Romagna, con liscio e balli popolari

28-29 luglio

4-5 agosto

25-26 agosto

1-2 settembre

8-9 settembre

15-17 settembre * punto food durante il Festival Storie in Miniatura e Racconti dal Mito

22-23 settembre * FINE ESTATE sulla Piazza

Piazza dei Colori, di fronte al civico 18 (Associazione Dadamà). Ingresso libero. Per partecipare non è necessaria la prenotazione.

Per qualsiasi informazione scrivere a bolledarte@gmail.com o chiamare il 3299297015.