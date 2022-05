Indirizzo non disponibile

Sabato 21 e domenica 22 maggio a partire dalle ore 10:00 inizia "Forni & Fornai" la storica festa del pane di Monghidoro. Momento di incontro nazionale e internazionale per chi del grano, della farina e del pane ne ha fatto non solo un lavoro ma una ragione di vita che permette di far rivivere queste montagne.

Gli eventi verranno svolti con le misure di prevenzione anti-covid, in linea con il decreto in vigore. Monghidoro | IAT di Monghidoro 331.4430004