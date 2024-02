"ForumPiscine 2024: Bologna capitale dei settori piscine, fitness e outdoor design

Dal 14 al 16 febbraio, Bologna è capitale dei settori piscine, fitness e outdoor design con la triplice manifestazione a BolognaFiere di ForumPiscine, Outex e ForumClub.

ForumPiscine, l’appuntamento di riferimento per i professionisti di piscine, Spa e centri termali, Outex, Outdoor & Leisure Experience, e ForumClub, il principale appuntamento italiano per gli operatori di fitness, wellness e sport, si uniscono e ampliano la propria offerta per uno sviluppo sinergico e strategico del comparto. Tre eventi in uno per una visione completa e complementare sul futuro del leisure: 150 aziende, partnership di valore e più di 100 tra convegni, workshop e installazioni per fornire alla business community strumenti e spunti per fare sistema. Ospiti della manifestazione key-note speaker e figure istituzionali come il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, e l’Assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi.

ForumPiscine si conferma straordinaria vetrina sulle ultime novità di un mercato in costante evoluzione, dove trovano spazio soluzioni e prodotti per la costruzione, l'ottimizzazione e la gestione delle piscine, tecnologie per il trattamento dell'acqua, dispositivi automatizzati, rivestimenti e coperture. Visibilità anche per i prodotti che abbracciano l'aspetto più ludico del settore come giochi d'acqua, gonfiabili e dispositivi dedicati alle Spa.

Le diverse dimensioni del benessere all'aperto si profilano nell’ambito di Outex, evento eclettico che cattura l'essenza di un fenomeno in rapida crescita, caratterizzato da sostenibilità e naturalità: il benessere si sposa armonicamente con l'attività fisica, il fitness e il relax, rivoluzionando spazi pubblici e privati. Un nuovo approccio progettuale e un cambio di paradigma nei prodotti e nelle soluzioni definiscono l'identità di Outex, tracciando il percorso verso un'esperienza appagante e in sintonia con la natura.

Nell'ambito di ForumClub si esploreranno proposte e soluzioni innovative per la creazione o il rinnovamento di strutture destinate al fitness, allo sport, al wellness e al tempo libero. L’intera business community avrà l'opportunità di vedere e conoscere le più recenti attrezzature professionali per il fitness, software gestionali, soluzioni tecnologiche e complementi d'arredo per fitness club e centri sportivi. Il triplice evento coinvolgerà gestori di piscine pubbliche e private, produttori e distributori, costruttori, buyer e imprenditori provenienti dal variegato, e in grande espansione, mondo del wellness, titolari, manager e staff di palestre, centri sportivi e aree benessere, ma anche professionisti del comparto hospitality, terme e Spa, camping e parchi, architetti, paesaggisti, operatori dell’outdoor e garden designer.