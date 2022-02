"La forza della Bellezza" alla Raccolta Lercaro

Dal 20 novembre 2021 al 29 maggio 2022 la mostra "La forza della Bellezza" nelle sale della Raccolta Lercaro.

Il mese di ottobre 2021 è culla di due anniversari importanti per la Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro: i 130 anni dalla nascita del Cardinale e i 45 anni dalla sua salita al cielo. Per chi porta avanti la propria attività nel nome di Lercaro e la orienta secondo i principi cristiani che sono stati il cardine della sua vita e del suo magistero, l’occasione non poteva essere trascurata. Ogni anniversario, infatti, è dato all’uomo per essere trasformato in momento di riflessione su ciò che è stato e aprire nuove prospettive di slancio verso il futuro.

È così che nasce la mostra La forza della Bellezza. Il cardinale Giacomo Lercaro attraverso le opere della sua collezione d’arte, a cura di Francesca Passerini, Ilaria Chia e Claudio Calari, con la collaborazione di Sofia Gardi. Allestita al primo piano della Raccolta Lercaro, aperta dal 20 novembre 2021 al 29 maggio 2022.

L’esposizione ripercorre le tematiche maggiori affrontate dal cardinale Giacomo Lercaro durante l’esercizio del suo ministero e lo fa attraverso alcune opere della sua collezione d’arte, come la terracotta di Cleto Tomba La cena del cardinale Lercaro (1960) o sculture di Lello Scorzelli e Floriano Bodini. La prima sezione è dedicata alla stagione del Concilio Vaticano II e la temperie di rinnovamento che si riflette anche in campo artistico, dove l’idea di una Chiesa in apertura stimola nuove iconografie. La seconda sala è dedicata ai temi della creatività, del lavoro e dell’ambiente, mentre l’ultima sezione ha come centro la carità e sviluppa l’attualissima tematica del diverso e del lontano, ma sempre figlio di Dio.

Il percorso si conclude con una selezione di fotografie che restituiscono momenti significativi della vita del Cardinale e affiancano l’olio su tela Crocefisso rosso (1963) del pittore ligure Bernardo Asplanato (1922-2019). L’opera fa parte della collezione che la vedova dell’artista ha donato ad AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) affinché con il ricavato possa sostenere i propri progetti nel mondo e che AIFO, a sua volta donata alla Fondazione Lercaro.