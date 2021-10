Fossick Project al Mercato Sonato

??????? ???????

Concerto per canzoni e illustrazioni analogiche



Fossick Project è un duo formato dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla musicista Marta Del Grandi. I loro spettacoli dal vivo consistono nell’animazione analogica di Cecilia sulla lavagna luminosa, sulla quale sposta personaggi disegnati su ritagli di pellicola colorata e altri materiali come sabbia, acqua e piccoli oggetti. Marta scrive canzoni e brani strumentali che combinano il canto con melodie, suoni e campionamenti elettronici; si esibisce con voce, chitarra, tastiera ed elettronica.



Il loro spettacolo ???????????? è dedicato all’ululone e al gatto pescatore, due specie animali che rischiano di scomparire a causa della crescente diminuzione degli ambienti umidi che abitano. Una storia nella quale i quattro elementi naturali e i fenomeni atmosferici, sfuggendo al controllo dell’uomo, portano a una nuova presa di coscienza della tecnologia e a riflettere sul ruolo di ognuno nella costruzione di un mondo sostenibile.



Ingresso 5 € + Tessera Arci 2021/22*



*è possibile farla all'ingresso al costo di 10 €, consigliata la pre-adesione online per velocizzare il tesseramento https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/

Green Pass obbligatorio





Sarà aperto a tutt? in chiusura della prima giornata di formazione sulla filiera della musica con musicist? e spettator? selezionat?.

