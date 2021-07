Four Seasons Trio al Ponte della Bionda

L'ironia e l'eleganza del Four Seasons Trio arrivano al Ponte della Bionda, con un mix di jazz, bossa nova e canzone d'autore.



Voce: Sara D'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski



L'Associazione Culturale IL PONTE DELLA BIONDA propone serate per un pubblico limitato, dove gustare sapori e suoni in una dimensione "social" fatta di corpi e non solo di byte,



Dalle 20:30 cena e spettacolo immersi nel verde.



L'ingresso sarà su prenotazione (max 60 persone) al costo di 20 euro (+ 2 euro "una tantum" per iscrizione al Ponte della Bionda), telefonando al 338 2225408 (Roberta) o 339 3536585 (Fausto).





Orario di ingresso per la cena: dalle 20,00 alle 20,30Parcheggio interno gratuito

