Four Seasons trio al terzo tempo

San Giovanni in Persiceto

All'interno della rassegna di musica jazz "After Midnight" del Terzo Tempo di San Giovanni in Persiceto, sarà di scena la musica del Four Seasons Trio. Una serata tra jazz e bossa-nova, con escursioni nella musica d'autore italiana e la presentazione di alcuni brani originali.



voce: Sara D'Angelo

chitarre: Luca Cremonini

basso: Pedro Judkowski



Seguirà jam session dalle 23:00



Ottima cucina ampia scelta di vini.





051 0261202