Four Seasons trio all'Osteria di Dozza

All'interno dell'incantevole borgo, l'Osteria di Dozza propone il Four Seasons Trio.

Un repertorio che spazia dai brani originali, ai classici jazz e bossa nova, ad una ricca selezione di brani italiani in stile retrò, con digressioni nel pop e nella musica da film.



Sara D'Angelo: voce

Luca Cremonini: chitarra

Pedro Judkowski: basso



Spettacolo organizzato in piena sicurezza e in ottemperanza alle norme speciali in vigore



Prenotazione tavoli

☎️ 0542678200

📧 info@osteriadozza.it