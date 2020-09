fra.gil.e night, rock & metropoli

Venerdì 11 settembre dalle 21:00, Luca Frazzi e Stefano Gilardino presentano a Gallery16 "ROCK & METROPOLI".

Il doppio CD raccoglie il concerto del 23 novembre 1979 a Milano che segnò, insieme al Bologna Rock della primavera precedente, l'inizio "ufficiale" del nuovo rock/punk/new wave in Italia.



Allegata una fanzine fotocopiata con varie testimonianze dei protagonisti.



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, vi chiediamo di prenotare il tavolo, scrivendoci in privato o chiamando lo 051.5060789