“Frammenti di Memoria”: tre giorni di spettacoli per la Giornata della Memoria

Al via la seconda edizione della Rassegna teatrale “Frammenti di Memoria” in occasione della Giornata della Memoria, organizzata dalla Compagnia teatrale Frammenti di Scena nelle date del 26, 27 e 28 gennaio presso il Teatro Ridotto a Bologna, in via Marco Emilio Lepido 255. Una ‘tre giorni’ di spettacoli sul tema che vedrà in scena diversi attori del Collettivo in tre titoli diversi per genere e allestimento.

Apre la rassegna il 26 gennaio alle ore 21:00 “IL VERME DI BIRKENAU” spettacolo tratto dall’omonimo romanzo dell’autore faentino Fabio Mongardi che ne ha scritto anche la riduzione teatrale presentata per la prima volta in assoluto al pubblico in una messa in scena al limite tra la realtà e l’onirico dal Collettivo, con una particolare traduzione scenica della bestialità umana. Un giallo ambientato ai giorni nostri le cui indagini porteranno a scoprire una vendetta impensabile, covata per oltre ottant’anni.

A seguire il 27 gennaio alle ore 21:00 sarà la volta di “PROSSIMA FERMATA”, scritto a quattro mani da Alessandro Liuzzi e Ambra Scandura, che fotografa il vagone di un treno odierno in viaggio dentro il quale siedono persone apparentemente distanti e diverse tra loro ma accomunate dal serbare tutti una testimonianza di persecuzione e Resistenza. Nove tra attici e attori ad ogni fermata del viaggio metteranno a disposizione i loro corpi e le loro voci per tramandare testimonianze, ancora poco note, da non dimenticare.

Si chiude il 28 gennaio alle ore 18:30 con “Tragende” , il racconto in chiave fisica coreografato da Marco Casoli e Paola Jeni. Per l’occasione la Rassegna ospiterà le danzatrici della Scuola Arabesque di Bologna che si soffermeranno sulla resistenza, il coraggio, la forza materna e la solidarietà reciproca delle figure femminili, protagoniste della tragedia nota alla Storia.

I biglietti per i singoli spettacoli e i pacchetti scontati da due e tre spettacoli sono acquistabili attraverso il seguente link: https://www.diyticket.it/festivals/530/frammenti-di-memoria-teatro-ridotto Per info consultare le pagine Instagram: frammenti_di_scena o Facebook Collettivo FraMmenti di scena