Da New York a Bologna a tutto Jazz: Francesco Cavestri trio feat. Roberta Gentile

A soli 18 anni Francesco Cavestri si è già esibito a New York, in contesti d’eccellenza come il Fat Cat, lo Smalls Jazz Club e il Red Rooster. Un talento bolognese che venerdì 1°ottobre sarà al Bravo Caffè con il suo trio per un evento patrocinato dal Bologna Jazz Festival 2021, come serata introduttiva di pre-festival. Con lui Max Turone al basso, Roberto “Red” Rossi alla batteria e come ospite d'eccezione la cantante Roberta Gentile (Incognito).

Il giovane musicista bolognese Francesco Cavestri anticiperà l’uscita del suo nuovo disco suonando, alcuni brani inediti in anteprima assoluta e animando nuovamente il palcoscenico del Bravo Caffè, dopo il successo della serata di fine giugno che ha registrato il tutto esaurito. La serata si muoverà su un piano estremamente moderno e accattivante, con un repertorio del tutto nuovo arricchito da influenze della tradizione soul e hip hop. Sarà la prima collaborazione dal vivo tra questi due giovani artisti, che per l’occasione presenteranno anche il singolo a cui hanno collaborato insieme, parte del disco di Cavestri in uscita a brevissimo.

Francesco Cavestri (18 anni) si avvicina alla musica fin da piccolo, studiando pianoforte classico e imparando a conoscere giganti della musica jazz come Miles Davis e Bill Evans. A soli 14 anni viene ammesso all’indirizzo jazz del conservatorio di Bologna, e tutt’oggi frequenta il corso accademico sotto la guida del maestro Teo Ciavarella. A 15 anni comincia a esibirsi live al fianco di importanti musicisti come Max Turone al basso e Roberto Rossi alla batteria, con cui si viene a creare un trio ormai consolidato e affiatato che condivide non solo la passione per il jazz, ma che ama viaggiare senza confini all’interno dell’infinito mondo della musica.

“Il progetto del trio trova la sua espressione nell'unione dell'esperienza di musicisti professionisti con il talento del giovane artista, esperimento questo che si mostra anche nella scelta dei brani eseguiti e nelle varie sonorità che danno vita a una ricercata forza creativa.”

Dai giganti del jazz e del soul, passando per le radici dell'hip-hop e della fusion, fino ad arrivare alla presentazione di alcuni inediti di Cavestri, che testimoniano quelle che sono le sue grandi ispirazioni arricchite da incontri internazionali con dei big della musica jazz (Herbie Hancock, Cory Henry e Robert Glasper). Una contaminazione questa che fa tesoro proprio delle esperienze oltreoceano di Cavestri, dove ha avuto l’occasione di esibirsi a New York in contesti d’eccellenza come il Fat Cat, lo Smalls Jazz Club e il Red Rooster. Dopo l’esperienza in America, Cavestri realizza il suo primo album che uscirà a breve, un disco che considera un manifesto sonoro dei suoi sogni e omaggio alle sue tante fonti di ispirazione.

Nell’estate 2021 viene ammesso al Berklee College of Music di Boston. Qui è stato scelto tra i migliori pianisti del programma, esibendosi nella serata di chiusura con il gruppo All Stars al Berklee Performance Center (sede principale degli eventi a nome Berklee).

Francesco Cavestri in Italia frequenta l’ultimo anno del liceo classico e contemporaneamente il terzo anno accademico al Conservatorio G.B. Martini indirizzo Jazz dove è stato ammesso come eccellenza prima del conseguimento del diploma. È In uscita il suo primo album “Early 17”, che presenta featuring del calibro di Fabrizio Bosso, Roberta Gentile (Incognito) e Silvia Donati.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...