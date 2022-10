Marco Aime presenta: "Francesco avevi previsto tutto questo?"

Sabato 22 ottobre "Francesco avevi previsto tutto questo?" musiche originali con video di repertorio.

Marco Aime, saggista illuminante e amico personale del maestrone, ha scritto con lui pagine stupende che ripercorrono - a cavallo tra la via Emilia e il West- la storia di uno dei più grandi cantautori del ‘900 italiano. Tra aneddoti, video rari e inediti, letture colte e minuziose delle sue canzoni e testimonianze dirette sui tempi in cui vennero scritte, ci troveremo in quel mondo zeppo di parole ed erre moscie che ci ha fatto pensare, ridere e piangere, segnando la nostra storia politica, sociale ed emotiva.

Marco Aime, antropologo e scrittore, ricercatore e docente di Antropologia culturale all’Università di Genova. Ha condotto ricerche sulle Alpi e in Africa Occidentale (Benin, Burkina Faso, Mali). Ha pubblicato favole per ragazzi, testi di narrativa e saggi, tra cui appunto Conversazione con Francesco Guccini (2014). Tra i lavori più recenti: Il mondo che avrete. Virus, antropocene, rivoluzione (con Adriano Favole e Francesco Remotti, UTET, 2020), Classificare, separare, escludere. Razzismi e identità (Einaudi, 2020), L’antropologia in 10 parole (Add editore,2020). Appena uscito (con Andrea De Georgio) Il grande gioco del Sahel. Dalle carovane di sale ai Boeing di cocaina (Bollati Boringhieri, 2021).

