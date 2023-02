Frankenstein Junior torna al cinema: il film cult di Mel Brooks (restaurato) nelle sale di Bologna

É la "Frankenstein Junior Night" ma dura (grazie al cielo) più di una sola notte. Il film cult firmato da Mel Brooks con i mitici Gene Wilder e Marty Feldman di cui tutti conosciamo almeno una delle battute demenziali o dei giochi di parole ("Lupo ululà, castello ululì") torna nelle sale nella sua versione restaurata. Si festeggia così il cinquantesimo anniversario della pellicola. E ci si aspetta, oltre a tanto entusiasmo, anche una vivace partecipazione del pubblico, che un po' nello stile della audience partecipation in stile The Rocky Horror Picture Show potrebbe anche vestire gli abiti dei meravigliosi personaggi rendendo tutto un po' più festa...

Dove vederlo a Bologna? Al Pop Up Cinema di via Montegrappa 9, al Cinema Odeon in via Mascarella 3, al Tehe Space Cinema di Viale Europa, all'UCI Cinemas Meridiana di Casalecchio di Reno. Per gli orari è necessario consultare le singole programmazioni.

L'annuncio di UCI Cinemas: "Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l’indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI dal 27 febbraio al 1° marzo con la Frankenstein Junior Night al cinema, tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha pensato a un omaggio speciale per tutti gli spettatori che sceglieranno le sale del Circuito per assistere al grande ritorno di questo amatissimo cult: una sorpresa mostruosa da ritirare direttamente al cinema.

Una splendida occasione per apprezzare al meglio Frankenstein Junior, in questa versione restaurata digitalizzata distribuita da Nexo Digital, approfittando dell’esperienza cinematografica immersiva e di qualità offerta dal Circuito e portando a casa il ricordo di una bellissima serata in compagnia del geniale Gene Wilder nei panni del Dottor Frankenstein, dello straordinario gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, della terribile e innominabile Fraü Blucher interpretata da Cloris Leachman, della creatura – mostro portata in scena dall’immenso Peter Boyle, e di Madeline Kahn in Elizabeth.

La Frankenstein Junior Night al Cinema sarà proiettata dal 27 febbraio al 1° marzo in tutte le multisala del Circuito e quindi anche all'UCI Cinemas Meridiana Bologna di Casalecchio di Reno. Il costo del biglietto è pari alla tariffa prevista per l'intero e ridotto del giorno.