Freak Antoni, anteprima del film dedicato al leader degli Skiantos

Pop Up Cinema Bologna è lieta di annunciare per martedì 31 gennaio ore 21, al Pop Up Cinema Arlecchino, la proiezione esclusiva della versione definitiva di Freak e i Suoi Fratelli, di Roberto Quagliano, film omaggio a Roberto Freak Antoni, leader degli Skiantos e artista comico.

Si tratta di un film che si sviluppa su materiale di repertorio inedito di proprietà della Kamel Film. Il materiale inedito è costituito, tra le altre cose, da due prodotti pilota comedy che non hanno visto la produzione per l’improvvisa scomparsa di Roberto Freak Antoni. Sono opere illuminanti per mostrare la comicità di Freak assolutamente unica nel suo genere. La sua non è un’ironia di battuta, ma basata su tempi comici stranianti e sulla distorsione di senso dei luoghi comuni e delle convenzioni sociali vigenti nella società contemporanea.

Un modo per mostrare la comicità di Freak assolutamente unica nel suo genere e per rivedere sul grande schermo un genio che ci manca molto.I biglietti possono essere acquistati alle casse del circuito Pop Up Cinema (Arlecchino - Jolly - Medica 4K - Bristol) e sul sito www.popupcinema.18tickets.it. Il biglietto online costa sempre 1€ in meno.

Il progetto Pop Up Cinema è in collaborazione con BPER Banca, Rai Radio 2, CO.TA.BO, IGD.

La sua operazione comunicativa, che appare al primo sguardo governata dall'assurdo, mette in evidenza in sostanza l'assurdo delle convenzioni sociali e dei rituali ad esse abbinati. Per mostrare questo aspetto del suo lavoro sono utilizzate nel film tre fonti di materiale di repertorio

La prima fonte sono i prodotti pilota di cui sopra realizzati con Roberto come conduttore e intrattenitore comico. Nel pilota 'RadioFreak' (depositato da Roberto Quagliano nel 2006), Freak interpreta un ex militante di fede leghista emigrato in Nebraska, che, per nostalgia della madre patria italiana, ascolta in continuazione stazioni radio in lingua italiana intervenendo telefonicamente in trasmissione facendo i suoi commenti di comicità lunare.

Il primo dei fratelli ‘Freak’ è quindi un italiano emigrato in America che, costruitosi una baita tirolese in Nebraska, è però posseduto dalla nostalgia per il suo paese: l'amata Italia.

La seconda fonte di materiale è costituita da una seduta in sala di incisione, sotto la direzione di Guido Elmi (produttore musicale anche di Vasco Rossi), per registrare il pezzo 'Lardo ai giovani' insieme alla band degli Skiantos. Sul fronte del Freak musicista ci sono inoltre contributi tratti da registrazioni con il gruppo degli Skiantos. Questo è il secondo dei fratelli Freak ('Freak e i Suoi Fratelli' del titolo rappresenta questi diversi aspetti della sua personalità di artista). Su questo fronte interviene anche Dandy Bestia (Fabio Testoni) che racconta alcuni episodi della sua esperienza con Roberto, canta un pezzo degli Skiantos e recita due poesie dello stesso Freak.

La terza fonte di materiale su Freak, il terzo ‘fratello’, è stato girato in vari paesi del Sud e Centro America e quì Freak, interpretando il ruolo di un dissacrante giornalista, dà libero sfogo alla sua comicità dell'assurdo.

Nel film omaggio vediamo questi tre diversi aspetti di Freak artista intrecciati con una logica

rapsodica così familiare allo stesso Freak.

Autore: Roberto Quagliano