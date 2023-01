Freud e il caso di Dora (2023) al Teatro delle Moline

Freud e il caso di Dora è il primo degli spettacoli che Luigi Gozzi ricavò dai casi clinici di Freud. E questa fu la prima scommessa: trattare il racconto di un’analisi come un copione drammaturgico, il sintomo come gesto d’attore. Per festeggiare i 50 anni del Teatro delle Moline, lo spettacolo torna in scena nella sua forma originale a cura dell’artista e compagna di vita di Gozzi, Marinella Manicardi.

testo, spazio scenico, film, regia Luigi Gozzi

remise en scène Marinella Manicardi

in collaborazione con Davide Amadei

con Stefano Moretti, Alma Poli

riproduzione digitale film Home Movies

produzione (1979) Teatro Nuova Edizione

produzione (2023) Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

In collaborazione con DamsLab e Biblioteca delle Arti, Università di Bologna, Archivio Teatro Nuova Edizione - Teatro delle Moline

Martedì 7 febbraio alle ore 18.30 nel foyer dell’Arena del Sole si terrà l’incontro Il Teatro delle Moline cinquant’anni dopo. Un omaggio al Teatro delle Moline e al regista, docente e studioso Luigi Gozzi che tanto ha dedicato nella sua vita a questo spazio.