Frida Bollani magoni piano e voce

Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi due tour estivi, dove ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all'estero e conquistato tutti a suon di continui sold out, la straordinaria Frida Bollani Magoni torna ai suoi amati spettacoli dal vivo con un nuovo tour che abbraccia il nostro Paese.

Si è partiti dalla rassegna Piano City a Milano, il 18 maggio all’ Anfiteatro del Liberty, dove la musicista è stata protagonista insieme a Paolo Jannacci della serata di apertura con un incredibile concerto al piano a quattro mani. A seguire Frida Bollani Magoni ha proseguito il suo viaggio tra le note portando ogni sera sul palco nel suo piano e voce sia brani inediti sia grandi capolavori riarrangiati per l’occasione per un risultato sempre nuovo.



Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza e che abbiamo fortemente desiderato si esibisse sul palco del Bibiena