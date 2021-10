Frida Kahlo - The Experience: la mostra-evento a Palazzo Belloni

Intero: 14 € Ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 € Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 10 € Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 8 euro Open (il biglietto dà la possibilità di visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data al momento dell’acquisto; ideale nel caso in cui il biglietto per la mostra sia un regalo): 16 € I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.

Prezzo Intero: 14 € Ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 € Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 10 € Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 8 euro Open (il biglietto dà la possibilità di visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data al momento dell’acquisto; ideale nel caso in cui il biglietto per la mostra sia un regalo): 16 € I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.

"Frida Kahlo - The experience. Ojos que no ven corazón que no siente" diventa una tappa di visita obbligata per tutti coloro che si trovano a Bologna. La mostra evento rivela lo sguardo più intimo e privato dell’artista più amata del Messico. Un intenso percorso nelle sale storiche del XVII e degli inizi del XVIII secolo di Palazzo Belloni ricostruisce ambienti, abiti e monili.

L’esposizione presenta la vita di Frida Kahlo caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Frida ha saputo trasformare la sua immobilità in opportunità e la sua sofferenza in un’energia che l’ha resa immortale, una vera icona del mondo contemporaneo. Il percorso indaga tutte le fasi della vita dell’artista attraverso una selezione unica, appassionante e rivelatrice di fotografie: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

È proprio sul rapporto con Diego che si concentra il documentario di Sky Arte – media partner dell’esposizione – dal titolo “Artists in Love”. Nel percorso saranno presenti anche le ricostruzioni degli ambienti cari all’artista: la camera da letto e lo studio di Casa Azul. Gli spazi in cui nacque e crebbe lo spirito indomabile di Frida.

A completare l’ambientazione saranno esposti abiti e monili e le riproduzioni di quanto indossato da Frida. La pittrice esprimeva se stessa attraverso accessori di ispirazione etnica e tribale e un abbigliamento colorato. Quest’ultimo aveva una funzione essenziale nella costruzione e nella cura dell’immagine dell’artista e si adattava alle sue esigenze; in risalto le gonne lunghe e caratteristiche che Frida usava per coprire la gamba destra, più sottile della sinistra a causa della poliomielite contratta a sei anni.

Infine sono presenti all’interno del percorso espositivo alcune proiezioni multimediali che trasportano e coinvolgono ancora di più il visitatore nel mondo di Frida.

Una produzione Next Exhibition,

curata da Alejandra Lopez,

con il patrocinio dell’Ambasciata

del Messico in Italia,

del Consolato del Messico a Bologna e

della Regione Emilia-Romagna,

organizzata da Next Exhibition

in collaborazione con December Sevens Duemila e Teatro EuropAuditorium.

