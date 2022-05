Fine settimana lungo a Frida nel Parco: dalla Jam session di Aldo Betto alla classica del Conservatorio

Mercoledì 25 maggio Frida nel parco presenta il primo appuntamento del fine settimana lungo: Montagnola jam session che per "Frida B&B, musica nera e dintorni" sarà residente da Frida per un appuntamento ogni mese. A guidare la serata Aldo Betto che, insieme a Davide Passarini, Joe Allotta invita i musicisti a portare il propriostrumento sul palco del chioschetto.

Altro inizio, giovedì 26 maggio, per la seconda rassegna organizzata con il patrocinio del Conservatorio G.B. Martini: Radicircuiti, “la musica elettronica come il seme di nuove radici, dove la complessità si tramuta in equilibrio”. Questo lo slogan scelto dagli allievi e dalle allieve del corso di musica elettronica che saranno ospiti di Frida ogni mese. Giovedì in programma dalle 20.30 Atmòsfor, il progetto che unisce i retroscena culturali dei suoi componenti, un viaggio intimo e onirico fatto di sonorità, sensazioni e suggestioni che attraverserà la penisola italiana.

Venerdì 27, sempre per la rassegna per Frida B&B, musica nera e dintorni una serata condotta da Pier Tosi di Radio Città Fujiko con la crew del Vinyl Club che a Bologna interpreta al meglio l'amore per il vinile e per i suoni fondativi del reggae: il calore del vinile, le “vibes” giamaicane uniche nel parco da prima del tramonto a tarda serata.

Sabato 28 maggio da Milano in arrivo Italoconnection dj set, ovvero Fred Ventura e Paolo Gozzetti. Il team Italoconnection è il frutto di oltre venticinque anni di amicizia ed occasionali meeting creativi tra due agitatori della scena underground elettronica milanese che hanno prodotto, arrangiato e mixato una moltitudine di brani dancefloor nelle loro carriere individuali

(dalle 20).

Doppio appuntamento, come sempre, la domenica. Si comincia, come ogni domenica mattina, con il concerto in collaborazione con il Conservatorio. In scena, questa volta, tutte chitarre, quelle degli allievi e delle allieve dei professori Walter Zanetti e Massimo Nalbandian: Chaima Al Fatah, Cecilia Gargano, Marta Bettoretti, Marco Albiani, Andrea Bettini, Mattia Dragoni, Tommaso Filosa, Pietro Agosti, Carlo Manniello, David Vasquez, Francesco Paolo Romeo, Gabriele Vivona, Francesco Trotta (ore 11). In serata si chiude il week-end con Frida World | Musica e danza dell’altro mondo – “Dal Marocco alla Spagna” - Karam Lefheiel (chitarra); Chaimae Imuoanachen (voce); Jose Miguel Miyar Lopez (percussioni); dalle 20.