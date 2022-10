Frida nel Parco: gli appuntamenti di ottobre

Gli appuntamenti del mese di ottobre di Frida nel Parco. Tra cui i concerti di due band storiche, Not Moving (14 ottobre) e Nabat (21 ottobre), quello dei Nitidi (15 ottobre), di ritorno da Frida dove il gruppo - composto da membri in arrivo da Paesi diversi e lontani tra loro - è “nato” in seguito ad un incontro casuale alla fine del lockdown. Infine un progetto speciale che vede sul palco Suz insieme ad un folletto Vorverk (28 ottobre). Il 22 torna Pier Tosi per un’immersione nel reggae.

Sabato 29 è in programma la seconda edizione del festival hip hop organizzato da giovanissimi, Bolo Block Fest (vol.2); seguirà comunicato specifico.

La musica classica, in collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini, è in programma sabato 15 alle 13.30.

Sabato pomeriggio, 15 ottobre, poi, nei pressi del chiosco, si volgerà anche il mercatino dei bambini e delle bambine, Una Montagnola di ri-giochi, a cura di #FreeMontagnola Aps (info: comitato@freemontagnola.it).

Programma:

VENERDÌ 14 OTTOBRE

Frida Sugarhill | Underground music peepshow. Not Moving live. Presentazione dell’ultimo album “Love Beat”. Ore 21.

Not Moving LTD

Lilith, Dome La Muerte e Antonio Bacciocchi registrarono insieme per l'ultima volta nel 1988. Ne uscì l'epitaffio alla formazione storica dei Not Moving, l'album “Flash on you”. Da allora le cose sono radicalmente cambiate, nella musica, nella società, nella cultura, soprattutto nei cuori e nelle anime dei protagonisti. In mezzo ognuno ha ricominciato e finito migliaia di volte, sempre da un'Altra parte. Ora di nuovo a fianco (con Iride Volpi) con un nuovo album “Love Beat” esatta rappresentazione di ciò che sono i NOT MOVING LTD, un'entità artistica che fa ovvio riferimento al passato e alle radici ma guarda costantemente in avanti.



SABATO 15 OTTOBRE

Mattino_Frida Saturday | La classica giovane. Matilde Bianchi (pianoforte) e Clara La Licata (soprano). Ore 13.30.

Sera_ Frida Black and Blue | Musica nera e dintorni. Nitidi live: hip hop, funk, jazz. Ore 20.

NiTiDi è il gruppo musicale nato da un incontro casuale tra le strade di Bologna dopo il lockdown.

NiTiD è rap, è funky, è jazzy, frutto di una contaminazione che nasce proprio dai suoi componenti. Tutua e Naizy alla voci di origini partenopee e Lenny, tedesco con radici Filippine e infine Ilja, proveniente dal lontano lago Baikal in Siberia.

Insieme vogliono esprimere chiari, limpidi e con gesti semplici la gioia di vivere e di non fermarsi alle prime difficoltà, da qui NiTiDi, nitidi d’animo. La contaminazione diventa quindi il leitmotiv dei NiTiDi, che attraverso le loro canzoni, scritte pensate e creare dal gruppo stesso, generano gioia, stati d’animo, riflessioni, sul mondo, su oggi, su tutti noi. Gioia, serenità, positività, sono i sentimenti che sprigionano le canzoni dei NiTiDi tra tocchi di base RnB, samba, bossa, funky, rock, soul.

DOMENICA 16 OTTOBRE

Frida World | Musica e danza dell’altro mondo. Rocco Papia solo. Dalle 19. Chitarrista e compositore, fondatore, tra gli altri, dell'ORT Orquesta ReuSónica Trio, Jacaré, Circolo Odeòn e Arduo. Oltre a suonare con grandi musicisti jazz italiani come Mirabassi, Zavalloni, Capelli e Zanchini, si è esibito in Spagna con Jarabe the Palo e in Brasile con Chico Cèsar, e con molti altri musicisti a Rio. In Brasile ha iniziato a suonare la chitarra a sette corde, ora il suo strumento principale.

Rocco Papìa è un artista poliedrico, autore di un progetto artistico e creativo che unisce musica, ecologia e attività politica: laboratori e progetti musicali sul riuso creativo dei rifiuti come l'Orquesta ReuSónica o sulla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata come i "Canti e Cunti contro le mafie" sono alcune delle sue produzioni.

Musica e altre creazioni.

VENERDÌ 21 OTTOBRE

Frida Sugarhill | Underground music peepshow. Nabat live, acustic set. Ore 21.

È la versione semi acustica dei Nabat. In programma il repertorio rivisto e corretto per una versione piu? intimista e folk blues del solito.

Il repertorio, oltre ai classici del gruppo, prevede alcune alcune song cantate in dialetto bolognese.

I Nabat sono un gruppo musicale Oi! Skinhead nato a Bologna nel 1979, agli esordi ufficialmente "apolitico" (attributo che nelle comunità skinhead non significava "disimpegnato", ma semplicemente non affiliato ad una precisa fazione politica), con forti tendenze anarchiche. Spesso nei primi anni si definirono "nichilisti" (nell'accezione dell'anarco-nichilismo russo a cavallo tra XIX e XX secolo).

La band è sempre stata capitanata dal cantante Steno. Tra le canzoni più conosciute del loro repertorio troviamo Scenderemo nelle strade, Tempi nuovi, Nichilistaggio o Laida Bologna.

SABATO 22 OTTOBRE

Frida Black & Blue | Musica nera e dintorni. Vinyl club con Pier Tosi (Radio Città Fujiko). Dalle 19.30.

Gli anni sessanta e settanta sono stati determinanti nello sviluppo della musica giamaicana, il reggae, che -sulla scia di artisti come Bob Marley e Peter Tosh e vari altri - si è imposto prepotentemente sulla scena mondiale. Per decenni il vinile soprattutto sotto forma di singoli 7" o 12" è stato il formato determinante per la diffusione delle fragranti vibes provenienti dall'isola caraibica. La crew del Vinyl Club a Bologna interpreta al meglio l'amore per il vinile e per i suoni fondativi del reggae. Il calore del vinile, le vibes giamaicane uniche nel parco da prima del tramonto a tarda serata inoltrata.

DOMENICA 23 OTTOBRE

Frida Black & Blue | Musica nera e dintorni. Dj Brandon live. Dalle 19.

Classe 1991, Dj Brandon comincia la sua esperienza come dj /producer nel 2012 a Bologna. Le sue sonorità si sono sempre contraddistinte per innovazione e accurata ricerca dei brani. Ha avuto l’onore di affiancarsi a artisti italiani di grosso calibro come Bassi, Maestro Inoki, Club Dogo, e artisti internazionali come Tyga, The Game, Rickross. Le sue sonorità variano dall’hip hop americano al latinoamericano arrivando alle atmosfere brasiliane per finire nel genere che dj Brandon definisce del “benessere”: AMAPIANO.

VENERDÌ 28 OTTOBRE

Frida Extra| Che cosa fantastica. Volkwerk folletto featuring Suz. Dalle 20.

È così che va il ciclo della vita. C'entra l'aspirapolvere e c'entra il “lavoro del popolo” (volkwerk”, alla lettera): senza il secondo la prima non esisterebbe, senza la prima, la sporcizia ci sommergerebbe. Mai il ronzio dell'elettrodomestico più diffuso nel mondo ha prodotto un suono altrettanto affascinante, fondendosi di volta in volta con – tra gli altri – oboe, violino, sirene, fogli di carta, macchine per aerosol, elettronica. Analogico e digitale si fondono in un continuum spaziotemporale che è estasi per le orecchie, in questa particolare occasione pure per gli occhi. La creatura di Andrea Renzini e Gian Luca Patini incrocia la voce liquida ed obliqua di SUZ, tutti uniti nel motore del Grande Ventilatore Universale che che tutto tira su e tutto assimila con la sua inarrestabile forza centrifuga.

SABATO 29 OTTOBRE

Frida Black & Blue | Musica nera e dintorni. BoloBlock party (vol.2). Artisti vari.

“Il 29 ottobre Frida nel parco ospiterà il secondo volume del Bolo Block Fest: L'ambiente creatosi l'anno scorso ha permesso a noi organizzatori di capire quanto sia fondamentale organizzare eventi di questa portata per la nostra città. Bolo Block Fest vol. 2 ospiterà alcuni degli artisti che hanno suonato alla scorsa edizione volume e tantissimi altri emergenti di Bolo. Il contesto del festival sarà sempre caratterizzato dallo spirito hip hop e vedrà esibirsi la crew dei Wired Monkeys; spazio a writer e skater”.

Il festival inizierà alle ore 16.