Frida nel Parco (Parco della Montagnola): il programma del weekend del 24, 25 e 26 settembre.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Frida Books | Libri en plein air. Incontri con l’autore presenta:

Christophe Palomar e “La crisi colpisce anche di sabato” (Ponte alle Grazie).

Interviene Silvia Cuttin.

Ore 17.

Sabato sera. A Roma, dalla finestra dell'appartamento di famiglia, il pensionato Adriano Pasciuti, nato, cresciuto e vissuto a Testaccio, assiste al tramonto dell'estate e della vita, trascorsa fra gli ideali di una rivoluzione mancata, le promesse sfumate del benessere e un matrimonio che ha lasciato solo rimpianti. A Milano, Gioia Airaghi, manager in una multinazionale, moglie e madre trascurata, approfitta della momentanea solitudine per recuperare il lavoro arretrato. Le fanno compagnia la vodka e la memoria di amori perduti: ma il passato è pronto a riaffacciarsi. Intanto, a Ferrara, un gruppo di ragazzi alle soglie della vita adulta si trova per una pizza dopo il cinema. Una manciata di esistenze già indirizzate lungo i binari della vita di provincia: speranze e disillusioni, accoppiamenti e solitudini, tutto sembra già deciso. Ma da quel sabato per nessuno la vita sarà più la stessa. Da questi tre momenti simultanei – tre città, tre generazioni, tre condizioni sociali, la straordinaria normalità di un sabato italiano – si dipana La crisi colpisce anche di sabato, romanzo-affresco che racconta l'Italia di oggi attraverso il fil rouge della crisi – una crisi morale e materiale, individuale e collettiva, forse eterna e senza soluzione – fino agli inattesi e deflagranti colori finali.

Un'Italia sofferente e ferita, di fronte alla quale Christophe Palomar tiene la penna salda, fine e cordiale, e lo sguardo lucido, ironico e crudo: la penna e lo sguardo di un nuovo protagonista della narrativa italiana.

Frida Black & Blue | Musica nera e dintorni presenta:

Un’immersione nel funk e hip hop con Mercurio e il progetto di Katzuma, Madkud, Fonzie.

Dalle 20. 30.

SABATO 25 SETTEMBRE

Frida Books | Libri en plein air. Incontri con l’autore presenta:

Francesco Cannadoro con “Quanto mi servivi”. Interviene Micol Lavinia Lundari.

Ore 16.30.

Il libro

Questa è una battaglia contro il drago, ormai lo sapete. Sono passati più di cinque anni da quando questa avventura è stata portata per la prima volta sui social da Francesco, il papà di Tommi. Altri due anni dal primo libro che l'ha raccontata, #cucitialcuore. La famiglia Cannadoro ha continuato a combattere le proprie battaglie per la vita del loro piccolo e per la dignità di tutti i disabili, allargando sempre di più il proprio pubblico e diventando un punto di riferimento per l'universo della disabilità. Nuove sfide e nuove domande alle quali dare una risposta tratta dal quotidiano, intrisa di voglia di vivere e di amore. Più qualche battuta scema. Ogni storia ha il suo sequel, ma soprattutto ogni storia ha un'altra storia che la precede, e questa non fa eccezione. Prima di conoscere sua moglie, avere Tommi e scoprire quanto sia bello e formativo fare davvero parte di una famiglia, Francesco è vissuto nell'incertezza e nella carenza di affetto, annegando nelle bugie di chi lo circondava da bambino. Una madre tossicodipendente, un padre assente, le comunità alloggio per minori, la vita per strada, gli errori e gli strascichi. Tutto questo, nel bene e nel male, l'ha portato a essere la persona che è oggi, con i suoi pregi e i suoi difetti. In questi nuovi capitoli dell'epica battaglia contro il drago, scopriremo di più su quanto la determinazione possa farti risalire dal fondo del mare, dando ossigeno al cuore, trasformandosi in amore.

Frida World | Musiche dell’altro mondo presenta:

Rogerio Tavares Quintet .

Suonano:



Roberto Rossi - Batteria, percussioni e voce; Maurizio Piancastelli - Tromba, flicorno e percussioni; Andrea Taravelli – Basso; Maurizio Degasperi – Piano; Rogerio Tavares - voce, chitarra e composizioni.

Ore 21.

DOMENICA 26 SETTEMBRE (RECUPERO DEL 19 SALTATO PER PIOGGIA)

Frida Sunday | La classica giovane. In Canto |Matinée musicali con brunch.

Rassegna di musica classica con giovani artisti della scena bolognese.

Torna a settembre la rassegna dedicata alla musica classica suonata da giovani artisti e artiste, a settembre concentrata sul canto.

Ospiti di oggi Clara La Licata (soprano) e Matilde Bianchi (pianoforte).

Dalle ore 11.

Colazione e brunch. Per il brunch è gradita la prenotazione: 0510218143. Info: fridanelparco@gmail.com.

Frida word | Musica e danza dell’altro mondo presenta VianDanza. Danza e Musica dell'Africa dell'Ovest, con la coreografia di Elisabetta Colombari.

In scena Elisabetto Colombari.

Musica dal vivo a cura di Gaetano Riccobono, Marcello Pala, Andrea Altobelli e Ilenia Eliante Ciquera.

Ore 21.

VianDanza. Danza e Musica dell'Africa dell'Ovest

Il ritmo è l'ordine naturale della vita. Tutto ciò che esiste ha un battito. All'origine di esso si trova il movimento. Da qui nasce l'incontro indissolubile tra la musica e la danza.

In Africa danza e musica sono in costante dialogo e relazione. Due entità indivisibili che danno vita ad un corpo unico che prende parola. La gioia, la spontaneità e la condivisione sono il cuore di queste danze dove ogni persona, attraverso la relazione, può esprimere se stessa e sentirsi parte del gruppo. Le danze tradizionali a cui assisteremo provengono dal Mali e dalla Guinea.



Danza e coreografia a cura di Elisabetta Colombari. Musica dal vivo a cura di Gaetano Riccobono, Marcello Pala, Andrea Altobelli e Ilenia Eliante Ciquera.