Frida nel Parco: il programma dal 28 maggio al 2 giugno

Frida nel Parco: il programma da martedì 28 a domenica 2 giugno (Montagnola). Fra le novità della settimana il primo appuntamento di richiamo con l'etichetta Maple death records e il primo appuntamento con la rassegna BOLOTOMY organizzata da Marzio Mars Manni, oltre il surf travolgente degli Unkle Kook.

Martedì 28 maggio

Frida Books | Libri en plein air. Giulia Baldelli presenta Le parole che mi hai lasciato (Guanda). Interviene Alice Scalas Bianc. In collaborazione con la Libreria Ubik Irnerio. Ore 19.

****evento in anteprima nazionale***

Adriano, diciassette anni, ha una sorella maggiore, Betta, che a lungo lo ha tenuto per mano sostituendosi a una madre insicura e a un padre che se ne è andato via di casa. Una notte, però, Betta si sdraia sui binari e muore sotto a un treno. Adriano si chiude in un doloroso risentimento. Odia il padre, detesta la debolezza della madre e arriva a disprezzare il ricordo di sua sorella, che da tempo non era più la ragazza solare e determinata a cui appoggiarsi, ma aveva cominciato a fare uso di droghe e ora l'ha lasciato solo. Mentre la vita di tutti i giorni riprende, a Adriano resta soltanto una famiglia che ha fallito. Di chi è la responsabilità di quanto accaduto? E perché Betta non gli ha lasciato nemmeno una parola d'addio? La ricerca di risposte lo porta verso un incontro inaspettato, una donna, che lo spinge a trovare la forza di educare il proprio cuore ferito e il coraggio di capire che cosa significhi per un ragazzo essere veramente un fratello.

Giovedì 30 Maggio

Frida Sugarhill | Undergroud music peepshow. Saba Saba live + dj Ondakeiki. Ore 21.30.

*Maple Death* presenta live~ SabaSaba (Industrial Dub Magic from Torino, Maple Death)

Attraversando di soppiatto un confine immaginario, aggirandosi nella notte come cyber-fantasmi tra i macchinari in azione del turno mattutino, un solstizio industriale per mistici pagani. Tornano dopo cinque anni i misteriosi SabaSaba da Torino con ‘Unknown City’ una soundtrack immaginaria per una città distopica: digital raga, horror Exotica, half-speed techno, metallic dub ed elettronica organica.

Il duo di Andrea Marini (synth, guitar, electronics, tapes) e Gabriele Maggiorotto (drums, percussion, effects, programming) ritorna con il loro manifesto più politico, un intricato tema musicale ispirato dal romanzo ‘La città e le città' di China Miéville, esaminando il controllo delle frontiere, la repressione, una unknown city dove le persone si muovono come fantasmi senza personalità e senza comunicare, monitorati a vista dalle autorità. L’OST personale di SabaSaba è un vortice di strumenti analogici e digitali che collidono, sample strutturati, batterie sincopate e synth spirituali che si estendono spesso intensificati dall’inquietante suono della viola di Ambra Chiara Michelangeli, una forza ancestrale che resiste sotto una torre di cemento, modulari che annaspano in cerca di ossigeno, riverberando all’infinito in noir-soul e paesaggi grigi.

Come le due città immaginarie di Miéville Ul Qoma e Bes?el, il viaggio di SabaSaba è cavernoso, talvolta claustrofobico, ma irrompe un chiaro senso di evasione e resistenza, piccoli lampi di luce, come un cyborg che si auto-calibra – l’ipnotico dub ambient di ‘False Speech’ – per una liberazione estatica – la trance indotta ‘Wrists Free’ con il duo techno/industrial britannico Jerome. ‘Ul Qoma’ unisce la dissonanza emotiva di Boards of Canada con la forza di gravità terrestre di On-U Sound, l’elevazione cosmica di ‘Night Plotters’ è incatenata al suolo, mentre ‘Guarantee Safety In The Cities’ fluttua come un nightrider, gli occhi slittano da destra a sinistra, una cupa processione che discende nella grazia e nella paranoia; ‘Catatonia’ è un messaggio di speranza, ritmi fuori dal comune che trasportano la solitudine in un percorso sconosciuto.

‘Unknown City’ è un album per isolazionisti oscuri ma anche per persone che cercano di connettersi, che lottano per la libertà, sia essa primordiale, celeste o scritta nella polvere.

~ Ondakeiki (Post-Punk Meditations from Milano, Sentiero Futuro)

Post-punk meditazioni, hypnotic psychedelia e dub oscuro fatto da Everest Magma, Porta D'Oro e Nicola dei Pueblo People.

artwork by Liz Van Der Null.

Venerdì 31 Maggio Frida Sugarhill | Underground music peepshow BOLOTOMY, la rassegna ideata da Marzio Mars Manni che atterra da Frida ogni mese per la seconda edizione targata ??? ???????? ????. Per questa serata sul palco si alterneranno Forty Winks e Gecko Tail. Dalle 21.30.



Sabato 1 giugno

Frida Sugarhill | Underground music peepshow. Unkle Kook in concerto con il disco Coming in bunches (surf). Ore 21.30.

Unkle Kook è una Surf rock punk psychedelic band.

Lo spirito è quello Pulp! Attirati dalla storia del rock’n’roll, dal sole, dai fumi della California e dall’incapacità di surfare, gli Unkle Kook si tuffano nell’oceano della surf music per liberare un’energia tempestosa a suon di chitarre in sedicesimi e rullate oceaniche.

Il live promuove il disco appena uscito dal titolo Coming in bunches, non mettetevi troppo comodi, “arrivano a frotte”.

Domenica 2 giugno

Frida Classica – matinée. In concerto un programma proposto dalla scuola di musica Inno alla gioia. Ore 11.30.

Domenica 2 giugno

Frida extra | Mirco Menna in concerto con Rinato Carosello. Mirco Menna (voce e percussioni), Enrico Guerzoni (violoncello), Stefano Mirandola (chitarra). Ore 21.30

La musica napoletana ha radici lunghe e profonde. Non si limita solamente a quella che tutti

conoscono come “O sole mio”, “Torna a Surriento” e altri brani, ma il repertorio trae vita sia da autori conosciuti e famosi del 1700/1800 come Paisiello, Mercadante, Cimarosa o Donizetti, sia da anonimi, dal tardo medio evo al rinascimento fino ai nostri grandi autori contemporanei, come Murolo, Bovio, Di Giacomo, Pennino, De Leva, fino a Pino Daniele .

Questa musica è il naturale incrocio di varie culture che si sono incontrate nel corso dei secoli a Napoli. È così che proprio ritornelli che tutti conoscono in Italia come la sigla del Carosello televisivo degli anni ‘70, in realtà si chiama “Pagliaccio”, ed è di autore anonimo del 1600.

Il Rinato Carosello ritrova melodie intramontabili a volte sepolte da pile di spartiti,

rispolverandole e rivisitandole alla propria maniera, riuscendo a ricreare il gusto e l’atmosfera

dell’epoca in cui sono state composte.