Serata "All you need is ska"

In collaborazione con Radio Città Fujiko 103.1 fm siamo felici di invitarvi alla prima FUJIKO NIGHT @GALLERY16 - All You Need is Ska by Dj Skanking



Vi aspettiamo LIVE con Peter Skanking, i nostri drink e la vostra voglia di divertirvi: è addirittura permesso agitarsi sulla propria sedia a ritmo di musica!



All You Need is Ska è In onda tutti i venerdì, dalle 18:00 alle 19:00 su Radio Città Fujiko 103.1 FM (Bologna e provincia).



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, vi chiediamo di prenotare il posto, scrivendoci in privato o chiamando lo 051.5060789