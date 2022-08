Venedrì 2 settembre Fulvio Feliçiano Band In The Name of Jimi live sul palco del Blues a Balues.

Per il decimo anno torna il tributo a Jimi Hendrix con il chitarrista e cantante Fulvio Feliçiano, considerato tra i migliori interpreti della musica di Hendrix in Europa, che ha rappresentato l’Italia in molti importanti festival internazionali dedicati a Jimi. Suona spesso con Leon Hendrix, fratello minore di Jimi, nelle tournée europee ed ha fatto parte dei Twin Dragons di Nathaniel Peterson (già con Savoy Brown, Keith Richards, Eric Clapton e Peter Green). Ha collaborato, tra gli altri, con Uli Jon Roth (Scorpions), Graham Oliver (Saxon), Kee Marcello (Europe), Eric Martin (Mr. Big), Vinnie Moore (UFO), T.M. Stevens (James Brown), Cheryl Nikerson (Ray Charles), Eric Daniel (Zucchero, Joe Cocker).

Ha suonato in lungo e in largo in club e festival di tutta Europa oltre che in Turchia, in Macedonia e in Etiopia, ed attualmente porta avanti il progetto “In The Name of Jimi” con il bassista Marco D’Angelo e il batterista Pino Liberti, due veri esperti del genere con i quali propone un viaggio attraverso la musica e la vita di Jimi Hendrix, garantendo uno spettacolo psichedelico e profondamente radicato nel blues e nel funk che caratterizzano la musica di Jimi, lasciando spazio all’istintività e all’improvvisazione.