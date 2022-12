I "Funkasin" al DiMondi Winter Festival

Sabato 10 dicembre i "Funkasin" live al DiMondi Winter Festiva.

Quindici ragazzi e un’unica grande passione: la musica. Quindici diverse personalità con alle spalle le più svariate esperienze e passioni musicali che convogliano in un unico grande e geniale esperimento: Funkasin.

Un progetto che rispetta la tradizione della musica di strada ma allo stesso tempo rivolge uno sguardo al futuro, proponendo molteplici innovazioni: dalla formazione, composta da 12 strumenti a fiato e 3 percussioni, allo spettacolo itinerante e senza sosta che percorrerà strade e palchi come una vera e propria Street Parade, al repertorio che propone una moltitudine di brani dei più disparati generi e artisti, completamente rivisitati in chiave Funkasin. Dal sound di grandi pezzi del passato per arrivare fino alle hit del momento:, dal rock dei Black Sabbath, RATM alla disco di Donna Summer, dal jazz di Herbie Hancock al funk dei Calibro 35, dallo ska jazz degli Skatalites al sound elettronico dei Depeche Mode e molto altro ancora. Un’attenta e ampia selezione di brani che cancellerà ogni limite di genere, luogo ed età.