Funkclub in concerto a Zola Predosa

13 luglio 2024, 21:30

Piazza del Municipio (Zola Predosa)



CONCERTO LIVE DEL GRUPPO FUNKCLUB

I FunkClub vi faranno ballare con la migliore musica anni 70-80-90-00, dai Kool & The Gang agli CHIC, da Madonna a Michael Jackson, da Alan Sorrenti a Loredana Bertè!



- Emanuela Lodi: Voce

- Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle: chitarra, cori

- Massimo "Bill" Testa: piano e tastiere

- Enrico Giuliani: basso

- Carlo Cavazzoni: batteria e cori



A Zola Predosa una piazza per suonare, un progetto di animazione della piazza principale del Comune dove suonare per e con i giovani. Cinque appuntamenti di musica, festa e divertimento che diventano occasioni di incontro e opportunità di scambio.

Dall’11 al 18 luglio 2024, presso piazza del Municipio – Palco La Mandria, Zola Predosa (BO)

Evento nell’ambito di ZoLive- Una piazza per suonare: a cura di Tatami società cooperativa sociale in collaborazione con la Proloco di Zola Predosa e con il Comune di Zola Predosa.



Maggiori informazioni:



https://www.instagram.com/lamandriazolapredosa/ https://m.facebook.com/lamandriazolapredosa/