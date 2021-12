Funkclub in concerto al cral (circolo Arci Bazzano)

"Cral Winter Season"

Sabato 18 dicembre | FUNKCLUB



Il nostro scopo è quello di creare comunque la “giusta atmosfera”, in modo discreto ma assolutamente coinvolgente.

FunkClub è nato nel corso del 2019, ma formato da elementi che da decenni calcano le scene musicali nazionali: Andrea, ex chitarrista degli Skiantos e compositore di quasi tutti i brani dei primi e più famosi album del gruppo, “Mi piaccion le Sbarbine” inclusa, poi membro di varie cover/tribute band tra cui Slow Factory, Skiantos ReeCover, Speed Free; Massimo, noto prevalentemente come pianista e compositore jazz, ha collaborato nel tempo con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Paolo Conte, Enzo Iachetti, Vasco Rossi e tanti altri, oltre a partecipare in band quali ad esempio VinoTinto e Jacid; Enrico, geometrico bassista dei super-progressive Central Unit e di varie cover/tribute band, tra cui Slow Factory e Speed Free; Carlo, dinamico batterista attivo in numerose cover/tribute band tra cui Speed Free; Manuela, raffinata “red” vocalist.



La band è formata da:

Emanuela Lodi - voce

Andrea DallaValle - chitarra, voce

Massimo “Bill” Testa - tastiere

Enrico Giuliani - basso, voce

Carlo Cavazzoni - batteria, voce



INFO E PRENOTAZIONE:

I posti a sedere in giardino sono limitati, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid19.



Per prenotare il vostro posto telefonate al numero 051 832418