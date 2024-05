Funkclub in concerto al fragole day di imola

Sabato 11 Maggio, ore 20:00, FunkClub dal vivo a Fragole Day - Calici In Vigna!

Vi faremo ballare con la migliore musica anni 70-80-90-00, dai Kool & The Gang agli CHIC, da Madonna a Michael Jackson, da Alan Sorrenti a Loredana Bertè!

Emanuela Lodi: Voce - Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle: chitarra, cori - Massimo "Bill" Testa: piano e tastiere - Enrico Giuliani: basso - Carlo Cavazzoni: batteria e cori



L’ Azienda Agricola Il Colombarotto presenta: Calicinvigna serata Fragole Day

Nella meravigliosa cornice delle colline e delle campagne imolesi ti aspettiamo l’ *11 e il 12 maggio 2024 in via Rio Rondinella, 40026, Imola BO dalle 16 alle 23!*

Cosa troverai a Calicinvigna Fragole Day:

- Buon vino e ottimo cibo

- Tour alla scoperta delle nostre attività e dei nostri metodi di lavorazione

- Musica dal vivo con FUNKCLUB!

- Intrattenimento bambini per goderti il tuo aperitivo in tranquillità

- Punto vendita dove acquistare i nostri prodotti o farli spedire direttamente al tuo domicilio o a quello di chi vuoi tu!

- Parcheggio gratuito



Ti aspettiamo!

Info e contatti:

whatsapp al 3465826527



mail a info@ilcolombarotto.it