Funkyland: gli anni '70 a San Giovanni in Persiceto

Sabato 16 luglio ritorna a San Giovanni in Persiceto la musica di "Funkyland".

Dalle ore 19,00 possibilità di gustare deliziosi aperitivi, sfiziosi spuntini e ottime cene nei punti ristoro e nei tanti bar e ristoranti. Ambulanti con oggetti vintage, vinili d'epoca, parrucche, tshirt celebrative, vini e birra!

Gradito l'abbigliamento anni '70, seguirà a fine concerto il concorso a premi per il migliore outfit femminile, maschile e da bambino/a.

A partire dalle ore 21,15 in Piazza del Popolo, presentati dalla eclettica e travolgente Carlotta Voice Savorelli, concerto live della strepitosa band J BEES, che con la sua sezione fiati e l'energia delle front women ci farà tuffare nelle atmosfere degli anni '70. A seguire, e fino a tarda ora, Dj set con vinile dedicato al Funk.

Il centro storico di San Giovanni in Persiceto diventerà una discoteca a cielo aperto. Nomi importanti tra i tantissimi artisti che allieteranno la festosa serata: Mozart; The Grasso Brothers Djs; Lelli superfunkexperience; Luca Casali; Pablo e the Groovy Dancers; Livio B; Marco Deluca; Kyna; 2Daze; Dj Ramp; Tubero; Fiffo; Mr Gazzo, Matlei and friends; Radioseeeyou.com feat Almost Black:Hancy; Emanuel; Frequency; Guerzo; Max Mantovani; Cava

LUOGO EVENTO: Centro storico di San Giovanni in Persiceto presso Piazza del Popolo (concerto live), Corso Italia (4 postazioni Dj), Piazza Cavour, via Gramsci, via S. Apollinare / piazzetta Betlemme, Piazza Garibaldi ognuna con postazione Dj.

SERVIZIO NAVETTA DAL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI V. E. PALMA PER IL CENTRO STORICO E VICEVERSA.

Per maggiori informazioni: funkyland.sgp@gmail.com

In caso di lieve pioggia, le postazioni vicini i portici potranno suonare, in caso di forte maltempo la manifestazione salta.