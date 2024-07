Funkyland: musica e atmosfere anni ’70

San Giovanni in Persiceto

Sabato 20 luglio 2024 "Funkyland" torna a San Giovanni in Persiceto.

Festa dedicata alla musica e alle atmosfere anni ’70, a cura dell’Associazione Carnevale Persiceto e dello staff Funkyland in collaborazione col Comune di San Giovanni in Persiceto. Il pubblico è invitato a vestirsi a tema: a fine serata si terrà la premiazione “Miglior abbigliamento anni ‘70” per uomo, donna e bambino. Possibilità di gustare deliziosi aperitivi, sfiziosi spuntini e ottime cene nei punti ristoro e nei tanti bar e ristoranti. Ambulanti con oggetti vintage, vinili d’epoca, parrucche e t-shirt celebrative.

Programma:

A partire dalle ore 21.15, in piazza del Popolo, concerto live della band J Bees, presentata da Carlotta Savorelli.

A seguire, e fino alle 2.30, Dj set con vinili dedicati al Funk.

Il centro storico di San Giovanni in Persiceto diventerà una discoteca a cielo aperto.

Ingresso libero

Servizio navetta dal parcheggio dell’Ospedale (via Palma) per il centro storico e viceversa.