"Funo in festa": il programma dell'edizione 2023

Festa di fine estate con proposte gastronomiche sia di terra che di mare, spettacoli comici e musicali e giochi per bambini tutte le sere. Appuntamento quindi a partire dal 24 agosto nel piazzale della stazione, in località Funo.

Il programma:

Giovedì 24 Agosto

Dalle ore 18 Camminata di Funo in festa - prima edizione

Dalle ore 19 apertura stand gastronomico.

Dalle ore 21:30 CANZONI STONATE

Per una serata omaggio al mitico Gianni Morandi!

Venerdì 25 Agosto

Dalle ore 19 apertura stand gastronomico.

Dalle ore 22 VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90®

Il live show più grande d'Italia è pronto a sbarcare a Funo! Voi siete pronti a cantare e ballare?!

Sabato 26 Agosto

Dalle ore 19 apertura stand gastronomico.

Dalle ore 21:30 NEGRAMARO TRIBUTE BAND

Candidata a diventare tribute ufficiale della band di Giuliano Sangiorgi... Canteremo insieme a squarciagola!

Domenica 27 Agosto

Dalle ore 12:30 apertura stand gastronomico con solo asporto e menù fisso su prenotazione!

Dalle ore 19 apertura stand gastronomico.

Dalle ore 21:00 BIMBOBELL SHOW

Lo spettacolo per bambini più grande d'Italia, risate che contageranno anche i più grandi!

Per ulteriori info:

3271785818

prolocoargelato@gmail.com