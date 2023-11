"Fuochi di fiaba lungo il fiume". Rassegna di burattini

Domenica 3, 17 e 29 dicembre ultimi tre appuntamenti della rassegna di burattini del Quartiere Porto-Saragozza a cura di Burattinificio Mangiafoco APS e finanziata dal Quartiere con l‘avviso pubblico per progetti dedicati alle attività di burattini.

Programma:

Domenica 3 dicembre ore 16 - Casa di Quartiere G. Costa, via Azzogardino 48.

Il Piccolo Orlando | Compagnia Ippogrifo.

L’infanzia del piccolo Orlando si svolge nella città di Sutri, dove vive in povertà con la madre. Ma poi, qualcosa di incredibile e inaspettato avviene: l’imperatore Carlo Magno riconosce Orlando come suo nipote e decide di portarlo con sé, presso la Corte di Parigi. Lì, Orlando, diverrà il primo paladino di Francia. TECNICA UTILIZZATA: Pupi Siciliani. Compagnia Ippogrifo è composta da due nipoti e due figlia d'arte della famiglia Cuticchio.

Domenica 17 dicembre ore 16 - Casa di Quartiere Saffi, via Ludovico Berti 2/10.

Il Cane infernale | Teatro Medico Ipnotico.

Giuseppe Verdi e Richard Wagner durante una passeggiata in città discutono di melodramma e tragedia. Il Maestro si accalora un po' troppo andandosene in malo modo e così Wagner decide di dare una lezione a lui e a tutta la città: sguinzagliando il suo feroce cane, Tannhauser per scatenare l'apocalisse.

Teatro Medico Ipnotico è una compagnia di Teatro d’Arte di Burattini a base famigliare composta da Patrizio Dall’Argine -drammaturgia, intaglio delle teste, pittura delle scene-, Veronica Ambrosini - ideazione/confezione dei costumi, costruzione pupazzi, amministrazione/organizzazione- ed infine Virginia e Thea, assistenti di baracca.

Venerdì 29 dicembre ore 16 - Casa di Quartiere 2 agosto 1980, via Filippo Turati 98.

L’Epifania della Strega Zucchero Filato | Burattinificio Mangiafoco.

È la notte dell’Epifania, la notte in cui tutti i bambini e le bambine aspettano nei loro lettini, frementi, che la Befana passi a riempire la calza che hanno lasciato attaccata al focolare. La piccola Sofia si sveglia nel cuore della notte e corre a sbirciare nella sua calza ma scoprirà che…

Burattinificio Mangiafoco è un microteatro per bambini e adulti a Bologna, vicino al portico di San Luca. Burattinificio è anche una compagnia teatrale di cui la burattinaia Margherita Cennamo è la capocomica