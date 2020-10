Rassegna teatrale gratuita per la cittadinanza



25-26-27 settembre 2020

Giardino Madri Costituenti (Nuovo Parco Bella Fuori 3), Bologna



Performance, reading, spettacoli per avvicinarci al nostro profondo sentire, al nostro essere umani.



In occasione della Festa di Fine Estate di piazza dei Colori, la compagnia LegÀmi presenta la rassegna teatrale gratuita "Fuori dagli sche(r)mi".

In scena suoni, parole, corpi e storie che evocano, raccontano, testimoniano il diritto universale ad essere liberi da schemi che ci intrappolano e ci allontanano dai nostri sogni, desideri, dalle nostre emozioni.



PROGRAMMA:



25 settembre | h. 21:00

Performance “E Sto bene SENZA” a cura della Compagnia LegÀmi



26 settembre | h. 21:00

Reading-Spettacolo “Samia corre veloce”, a cura del Magnifico Teatrino Errante, liberamente tratto da "Non dirmi che hai paura" di G. Catozzella



27 settembre | h. 21:00

Spettacolo e laboratorio “Restless”, a cura della compagnia Icore



** Gli eventi sono tutti gratuiti, ma in base alla normativa attuale è necessaria la prenotazione



Per info e prenotazioni:

compagnialegami@gmail.com

3475985762 / 3280178208