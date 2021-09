Torna la rassegna gratuita per la cittadinanza “Fuori dagli Sche(r)mi”, a cura di LegÀmi Compagnia teatrale. Tra Piazza dei Colori e la Casa di Quartiere Croce del Biacco, tre giorni di spettacoli, performance, workshop di teatro fisico, danza e circo per riflettere sulle tematiche dell'identità, del ricordo e della Cura, con particolare attenzione al mondo del femminile.



Con il contributo del Quartiere San Donato San Vitale. “Fuori dagli Sche(r)mi”, seconda edizione, fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica



***EVENTI GRATUITI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: scrivete a compagnialegami@gmail.com o chiamate i numeri 3280178208 / 3287312861***



9 SETTEMBRE 2021

17:00 | Piazza dei Colori

Fuori dagli Sche(r)mi KIDS! Laboratorio di Arti circensi per bambini e ragazzi, a cura di Circo Sotto Sopra



10 SETTEMBRE 2021

Dalle 12:00 | Piazza dei Colori

Installazione “Io sto bene in una stanza?” – Compagnia LegÀmi

Materiali video, sonori, testimonianze, poesie o solo pensieri delle persone che abbiamo incontrato lungo la nostra strada, oltre a oggetti e materiali con cui “stare SENZA”.

16:30 | Piazza dei Colori

Workshop “Pensati libero dagli sche(r)mi” – Compagnia LegÀmi

Workshop aperto ad attori professionisti e amatoriali con un’esperienza teatrale pregressa, interessati a esplorare le tecniche del teatro fisico, teatro danza e arti circensi e riavvicinarsi al nostro profondo sentire, attraverso momenti di condivisione e scambio non soltanto artistici ma soprattutto umani.

18:30 | Piazza dei Colori

“Io sono io” – Marco Rampello

“Chi sono io?” Una performance che prova a rispondere a questa domanda, focalizzandosi sulla molteplicità dell’essere che ognuno di noi possiede, su quello che si è per sé stessi e per gli altri, su come ci si vede e su come si viene visti, sul divenire spersonalizzati o addirittura bestializzati, quasi demonizzati.

19:00 | Piazza dei Colori

“Ricordamelo” – Compagnia LegÀmi

Incursione performativa di un’attrice e marionetta corporea, per condividere esperienze individuali e collettive e riflettere insieme sul tema della memoria.

19:30 | Piazza dei Colori

“Salti mortali per non impazzire” – Compagnia LegÀmi

Un’azione performativa, una cruda analisi del pensiero e degli atti che corrodono l’essere umano, rendendolo poco vitale, fragile e succube di una vita che gli sfugge di mano. Un punto di partenza per cercare insieme – attori e spettatori – nuovi modi per avvicinarsi alla felicità.



11 SETTEMBRE 2021

Dalle 12:00 | Piazza dei Colori

Installazione “Io sto bene in una stanza?” – Compagnia LegÀmi

Materiali video, sonori, testimonianze, poesie o solo pensieri delle persone che abbiamo incontrato lungo la nostra strada, oltre a oggetti e materiali con cui “stare SENZA”.

16:30 | Piazza dei Colori

Workshop “Pensati libero dagli sche(r)mi” – Compagnia LegÀmi

Workshop aperto ad attori professionisti e amatoriali con un’esperienza teatrale pregressa, interessati a esplorare le tecniche del teatro fisico, teatro danza e arti circensi e riavvicinarsi al nostro profondo sentire, attraverso momenti di condivisione e scambio non soltanto artistici ma soprattutto umani.

18:30 | Casa di Quartiere Croce del Biacco

“Da Consumarsi” – Compagnia LegÀmi

Spettacolo per attrice e marionetta a corpo. Da consumarsi sono i ricordi, finché sopravvivono nella mente di chi li ha vissuti, finché possono essere raccontati, ascoltati, tramandati. Poi scompaiono, con il tempo e con l’età rallentano il passo fino a restare fermi nel passato.

19:00 | Area giochi Giardino Madri Costituenti

“Storie Vaganti” – Tugende

Performance di teatro-danza nata dal desiderio di creare immagini e scenari di comunità attraverso il

gioco spontaneo, il linguaggio verbale e del corpo che guideranno l’intero viaggio performativo.

19:30 | Itinerante

“Respiri, ricordi, resistenze” – Compagnia LegÀmi

Performance site specific che accompagnerà gli spettatori negli spazi performativi. I pensieri, le paure, i desideri di quattro giovani che si trovano in età differenti a dover affrontare le vita e la sua complessità, ponendo una domanda: Siamo ancora in grado di scegliere cosa vogliamo?

20:00 | Piazza dei Colori

“M-io” – Marta Tabacco

Performance di teatro-danza che si sviluppa a partire dal tema della perfezione, quel canone che la società ci

richiede e che ci coinvolge già nella nostra primissima infanzia e che, alla fine, ci auto-imponiamo. Ma cosa succede quando affrontiamo l’incontro con noi stessi?



20:30 | Piazza dei ColoriAperitivo musicale

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...