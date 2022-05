Fuori dalla pandemia, e ora? Conferenze sulla salute

Dopo due anni di restrizioni e isolamento è ora di riprenderci in mano la vita e... la nostra salute, sia fisica che mentale. Quattro conferenze gratuite ricche di spunti pratici basati su valide evidenze scientifiche saranno di beneficio sia per noi che per amici e parenti da invitare all'evento. Ospite sarà il Dottor Eddie Ramirez, ricercatore e relatore internazionale, autore del libro Pandemic Busters.



Gli orari e i temi delle conferenze:



Sabato 4 giugno 2022:



ore 11:00 - Pestilenze e carestie, realtà ancora attuali?



ore 15:30 - Salute mentale e pandemia: come riscattare gli anni perduti.



ore 16:30 - L'altra faccia della solitudine: il potere delle relazioni



Domenica 5 giugno 2022:



ore 10:30 - Infiammazione, il comune denominatore di molte malattie.



ore 11:30 - Le tre facce della sindrome metabolica: diabete, ipertensione e obesità.



INGRESSO LIBERO



DOVE:



presso: Chiesa cristiana Avventista del Settimo Giorno.

Via F. Zanardi 181/10 - parcheggio Via della Selva Pescarola 22 - Bologna

per info: ventale12@gmail.com



L'evento sarà trasmesso live anche su Radio RVS FM 105.3