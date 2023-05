"FUORI! Festival": azioni pubbliche, installazioni, talk e proiezioni negli spazi urbani

FUORI!, il progetto sperimentale dedicato alle e agli adolescenti della città di Bologna, promosso dal Comune di Bologna e realizzato da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, che ne ha affidato la curatela a Silvia Bottiroli, si conclude con un Festival internazionale, in programma dal 6 all’11 giugno 2023 a Bologna.

Il festival è preceduto dall’anteprima, martedì 23 maggio alle 20.30, con lo scrittore e filosofo spagnolo Paul B. Preciado, ospite al Teatro Arena del Sole per presentare la sua ultima pubblicazione Dysphoria mundi, edita in Italia da Fandango Libri.

FUORI! propone un’alleanza tra il teatro e la città di Bologna con l’obiettivo di far incontrare ragazze e ragazzi con processi di creazione artistica in cui possano agire in ruoli differenti, passando dall’elaborare contenuti al commissionare un’opera d’arte, dal riappropriarsi dello spazio pubblico al fare esperienza della spettatorialità come pratica emancipatoria.

A guidare i lavori sono state 4 tematiche chiave, sulle quali si basa la ricerca dell? artist? coinvolt?: lo spazio pubblico, il politico, il corpo e l’autorità.

Un vero e proprio esperimento sociale cittadino, unico nel panorama italiano che ha coinvolto 28 artist? internazionali e del territorio, oltre 40 tra istituzioni cittadine e associazioni attive nel campo educativo e sociale, 11 scuole e 16 classi e gruppi interclasse, oltre 400 ragazz? tra gli 11 e i 25 anni.

Dal punto di vista metodologico, FUORI! si è avvalso della collaborazione del sociologo Stefano Laffi per l’osservazione e la conduzione dei processi sociali ed educativi, e per la cura di una serie d’incontri gratuiti rivolti alla comunità educante di Bologna.

Programma:

Ad aprire il festival, martedì 6 giugno, è l’artista visivo anglosassone Rory Pilgrim con The Undercurrent (ore 18.00 e ore 19.00, Teatro delle Moline), film sulla crisi climatica, girato a Boise, nell'Idaho (Stati Uniti) e realizzato con dieci giovani attivist?. La proiezione prosegue fino all’11 giugno con vari orari.

Nella stessa giornata (ore 20.30) tornano i Mammalian Diving Reflex, artist? residenti che hanno accompagnato il progetto per un intero anno con le Nightwalks with Teenagers, che questa volta si svolgono nel centro della città, a partire da Piazza San Francesco. La camminata replica anche mercoledì 7 giugno.

Mercoledì 7 giugno viene inaugurata la mostra MAI+ [Bologna 2023] dell’artista F. De Isabella, con un vernissage alle ore 18.00. L’esposizione rimane visitabile durante tutta la durata del festival. MAI+ è un momento di contemplazione, una collezione permanente nella città, che va a scovare negli spazi pubblici segni e composizioni casuali, che acquisiscono un potenziale valore artistico. L’opera è l’esito del progetto Futura, realizzato assieme a Baumhaus e Fondazione per l’innovazione Urbana, che ha portato un gruppo di ragazz? ad elaborare una commissione per un’opera d’arte nello spazio pubblico.

Giovedì 8 giugno (ore 18.00 e ore 21.00) debutta l’artista australiana Samara Hersch con Body of Knowledge, una performance che invita l? adolescenti a costruire conversazioni con spettator? adult? su temi legati a intimità, emotività, affettività e in generale alle politiche del corpo. Lo spettacolo – che è già stato presentato tra gli altri a BUDA, Kortrijk 2020; SICK! Festival, Manchester 2019; Liveworks Festival, Sydney 2019; Spielart Festival, Monaco 2019 – va in scena a Bologna nell’Ex Chiesa di San Mattia, luogo storico della città, profondamente legato al rapporto tra corpo e voce, nodo centrale nella ricerca di Hersch. La chiesa infatti era un tempo parte del monastero delle monache di clausura, che in quello spazio avevano la possibilità di cantare, nascondendo il proprio corpo e valorizzando la dimensione della parola e della voce. Lo spettacolo replica nello stesso orario venerdì 9 e sabato 10 giugno (ore 17.00 e 20.00).

Venerdì 9 giugno l’artista ospite è la brasiliana Carolina Bianchi Y Cara de Cavalo con Percurso in Piazza San Giuseppe alle 21.30, un’azione performativa per una data esclusiva a Bologna, che raccoglie le storie di 16 donne dai 20 ai 25 anni sul tema della violenza di genere, insieme all’artista brasiliano di base a Bologna Lucas Delfino e alla coreografa Francesca Penzo. Percurso si concentra sulla sistematicità della violenza di genere, spostando l’attenzione sullo spazio pubblico e chiedendosi “da chi è disegnata la città? Per chi è pensata? Spesso è luogo di pericolo per le donne?”.

L’azione si inserisce in un percorso di ricerca portato avanti dalla regista, dal titolo Cadela Forca, il cui primo capitolo debutterà a luglio al Festival di Avignone.

A Percurso si affianca ECO, progetto di CHEAP nell’ambito di FUORI!, in forma di intervento nello spazio urbano.

Sabato 10 giugno alle ore 11.00 la giornata si apre con un talk condotto dal sociologo Stefano Laffi dal titolo FUORI!, ovvero dialogo sul fare esperienza di teatro nella città riaperta, che coinvolge l? giovan? partecipanti di FUORI!, insieme ad alcun? artist?, tra cui Marco Martinelli, che torna a riflettere in questa occasione sull’esperienza di Uccelli, presentato a ottobre 2022.

La giornata prosegue a DumBO con il debutto del lavoro performativo Lucciole di Giorgina Pi insieme alla compagnia Bluemotion e all? artist? Sylvia De Fanti e Laura Pizzirani. Una messa in voce di diversi testi, a partire dalla Lettera di Preciado all? attivist? delle nuove generazioni, in cui il filosofo riconosce loro la capacità di farsi portator? di un’azione politica affermativa e positiva.

In connessione con il progetto Lucciole di Bluemotion e Giorgina Pi prende vita TRANS* CAMP, un’installazione nello spazio pubblico, pensata e realizzata insieme a Coco Riot, artist? che vive e lavora a Madrid e invitat? da CHEAP per FUORI!. TRANS* CAMP - appunti spaziali per un’euforia di genere, prevede la costruzione di un “camping immaginifico”, agendo fisicamente una “transessualizzazione dello spazio pubblico” in un luogo attraversato da una riflessione gioiosa, corale e infestante.

Domenica 11 giugno l’ultimo appuntamento del festival è Attrito di Anna Rispoli. L’artista, che lavora sul confine tra attivismo e creazione artistica, ci conduce in un percorso in sonoro e performativo: il risultato di una ricerca che raccoglie le testimonianze dell? protagonist? di varie occupazioni, da quelle storiche dei centri sociali bolognesi alle recentissime del Liceo Laura Bassi di Bologna.

Nell’ambito di FUORI! Rispoli ha inoltre condotto per diversi mesi il progetto Scuola aperta insieme a Massimiliano Mollona docente di antropologia al DAMS, e Martina Angelotti, curatrice e direttrice della Fondazione Antonio Ratti a Como: un percorso di scambio intergenerazionale che, da febbraio a giugno, coinvolge alcuni collettivi studenteschi attivi nel dibattito pubblico insieme a molt? attivist? bolognesi, sul rapporto della scuola con la società e la politica, realizzando anche due laboratori nelle scuole superiori e un tirocinio all’Accademia di Belle Arti.

Al lavoro di Anna Rispoli si affianca un ulteriore intervento di CHEAP, che avverrà sulle bacheche di via dell’Indipendenza.

Tutti gli appuntamenti del programma di FUORI! Festival sono a ingresso libero, per alcuni è obbligatoria la prenotazione.