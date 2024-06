"Fuori Posto Festival 2024" a Porta Pratello

All’interno di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena, ritorna anche quest’anno Porta Pratello SummerGround, la rassegna culturale organizzata da Arci Bologna e Caritas Bologna in collaborazione con Mercato Sonato, che animerà la corte di via Pietralata, 58 dal 17 maggio fino a fine settembre 2024. New entry di questa edizione la ristorazione affidata a Sfoglia Rina.

Programma della settimana:

Mercoledì 19 giugno, Porta Pratello ospiterà il workshop di uncinetto a cura di Collettivo Rosole. Gli incontri inizieranno alle ore 19:00 e sono aperti a tutti e tutte coloro che desiderano scoprire come utilizzare le antiche tecniche della maglia e dell’uncinetto in maniera creativa e contemporanea. Alle ore 19:30, Luigia Bencivenga presenterà il suo libro ‘'O cane' (Italo Svevo Edizioni)", menzione speciale al Premio Calvino. In serata alle 21:00 ci sarà la prima proiezione della rassegna Melomania Atlantica, tre appuntamenti cinematografici a cura di Atlantico Festival. Mercoledì 19 verrà proiettato il film Batida de Lisboa (Lisbon Beat) di Rita Maia e Vasco Viana, 2019 (75’). Un viaggio nei sobborghi di Lisbona attraverso le vite di una serie di musicisti che reclamano il loro diritto ad esistere in una città dalle complesse lotte identitarie. Si incontrano generazioni e provenienze diverse, dall'Angola a São Tomé, da Capo Verde alla Guinea Bissau, rappresentate da vecchi musicisti e giovani produttori.

Giovedì 20 giugno, nella Corte di via Pietralata 58 verrà proiettata la seconda partita del Campionato Europeo di Calcio 2024 su maxischermo, Spagna vs Italia alle 21:00.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, Porta Pratello ospiterà Fuori Posto Festival 2024, un evento gratuito e aperto a tutte e tutti che celebra cultura, musica e intrattenimento.

Il Fuori Posto Festival inizia venerdì 21 giugno alle 18:00 con il Laboratorio SESSFEM, un incontro di autocoscienza autogestito che esplora come poteri e privilegi influenzano le nostre vite. La serata si chiuderà alle 21:00 con il concerto di OlivAlive, alias Nicola da Cerignola.

Sabato 22 giugno, dalle 17:00, Lady Bloom e Gi-Faya terranno una lezione di dancehall, seguita alle 19:00 dalla presentazione del romanzo "L'ultima notte di Sole" di Nicola Madonia. Alle 21:00, il DJ set di Jungle Army e Sisma farà ballare il pubblico con un mix di reggae, dancehall e hip hop.

Domenica 23 giugno, alle 17:00, si terrà un Laboratorio per Aspiranti Pollici Verdi, per carpire i segreti della cura delle piante d'appartamento. Allo stesso orario l'artista Katia/Kant guiderà i partecipanti nella creazione di un autoritratto utilizzando la tecnica del collage. Alle 19:00, Max Collini e Gianluca Morozzi presenteranno "Storie di Antifascismo senza retorica", e la giornata si concluderà alle 21:00 con una serata di Stand-up Comedy con Altea Bonatesta e Matteo Fallica.

Durante tutto il festival, Porta Pratello sarà animata da un mercatino con stand di abbigliamento vintage, illustrazioni, accessori handmade, dischi e libri. Sarà possibile anche firmare i referendum popolari 2025 promossi dalla CGIL.

Tutti i giorni dalle 18 a Porta Pratello il food è a cura di CARINA, il pasta bar di Sfoglia Rina.

Porta Pratello SummerGround è aperta dal 17 maggio al 14 luglio e dal 4 al 29 settembre, dal mercoledì al sabato - e qualche domenica, dalle 17.00 alle 23.00. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.